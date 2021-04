David Alaba uzgodnił kontrakt z gigantem! Umowa do 2026 roku

Światowe media w ostatnich dniach żyją głównie tematem Superligi. W cieniu dyskusji na temat nowych rozgrywek jeden z ich głównych organizatorów i jednocześnie prezes Realu Madryt, Florentino Perez zakontraktował nowego obrońcę.

David Alaba zostanie nowym zawodnikiem Realu. Austriak uzgodnił warunki pięcioletniego kontraktu.

Z informacji przekazywanych przez dziennikarza Sky Sports Maxa Bielefelda wynika, że ciągnąca się od kilku miesięcy saga transferowa z Davidem Alabą w roli głównej właśnie się zakończyła. Austriakowi z końcem czerwca wygasa kontrakt z obecnym klubem i od 1 lipca zostanie wolnym agentem. Obrońca Bayernu Monachium uzgodnił warunki kontraktu z Realem Madryt. Umowa ma obowiązywać do 2026 roku. Nie jest jeszcze podpisana, ale ma do tego dojść w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Alaba już kilka tygodni temu oficjalnie ogłosił, że nie zamierza przedłużać kontraktu z Bayernem. Media domyślały się tego już wcześniej i od dłuższego czasu łączyły go z wieloma klubami. Głównym faworytem był jednak Real Madryt i to właśnie tam prawdopodobnie trafi obrońca. Obok mistrzów Hiszpanii do ostatniej chwili o Alabę walczyła także FC Barcelona. Jak informował niedawno dziennik "Bild", agent zawodnika Pini Zahavi ma mieć bardzo dobre relacje z prezesem Barcelony Joanem Laportą i z tego powodu sam miał być zwolennikiem tego kierunku.

David Alaba jest zawodnikiem Bayernu od 2008 roku. W tym sezonie rozegrał w drużynie Hansiego Flicka 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył 5 asyst.

