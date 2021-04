Zachwycony Bayern informuje o przełomie Roberta Lewandowskiego. "Ogromny krok"

Robert Lewandowski nie trenował z kolegami z Bayernu Monachium od końca marca i meczu z Andorą (3:0) w ramach el. MŚ 2022. Przez to stracił oba ćwierćfinały Ligi Mistrzów, w których Bayern Monachium przegrał w dwumeczu z PSG (2:3 i 1:0) oraz cztery mecze ligowe: z RB Lipsk (1:0), Unionem Berlin (1:1), Wolfsburgiem (3:2) oraz Bayerem Leverkusen (2:0). Do gry ma wrócić już w tę sobotę na mecz z Mainz (15:30).

REKLAMA

Zobacz wideo Walka o władzę w Bayernie Monachium. "Kotłuje się. Tworzy się nowy ład"

Bayern zachwycony powrotem Lewandowskiego

- Po miesiącu od ostatniego meczu i zwycięstwa 4:0 ze Stuttgartem, Bayern w końcu może powitać swojego najlepszego napastnika w swoich szeregach! Robert Lewandowski skończył dużą część treningu pierwszego zespołu w środę, czyniąc tym samym ogromny krok w kierunku powrotu na boisko - czytamy na oficjalnej stronie mistrzów Niemiec.

Lewandowski wróci do gry prawdopodobnie już w sobotnim meczu z Mainz (15:30), o czym wspominał Hansi Flick oraz sam zainteresowany. - Radzę sobie bardzo dobrze, trenuję od kilku dni i wszystko idzie zgodnie z planem. Jestem zadowolony i plan jest taki, bym zagrał w ten weekend - stwierdził Lewandowski, który dzięki temu będzie miał szansę na gonienie rekordu Gerda Muellera. Ma na koncie 35 goli, czyli o pięć mniej od legendarnego wyczynu Muellera z sezonu 1971/72. - Nie wiem, czy uda mi się go pobić. Mam nadzieję, że gdy wrócę na boisko, to od razu wrócę na swój poziom, będę grał jak najlepiej i od razu strzelał gole. Wciąż mam cztery mecze, by pobić rekord i muszę strzelić co najmniej sześć goli. Zobaczymy.

Hansi Flick może trafić do giganta europejskiego futbolu. Lepsza oferta niż kadra Niemiec

Bayern w sobotę może zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec: wystarczy, że wygra z Mainz. Na cztery kolejki przed końcem sezonu ma 71 pkt, czyli o 10 pkt więcej od drugiego RB Lipsk. Do końca sezonu Bayern oprócz meczu z Mainz zmierzy się też z Borussią Moenchengladbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i Augsburgiem (22 maja).