Gwiazda Bayernu wskazała idealne miejsce dla Hansiego Flicka. "Mam nadzieję"

We wtorek Bayern Monachium wygrał 2:0 z Bayerem Leverkusen i zbliżył się do zdobycia dziewiątego tytułu z rzędu. - Mam nadzieję, że jeśli Hansi Flick odejdzie z Bayernu, to latem zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec - zadeklarował po meczu Joshua Kimmich.

