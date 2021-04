Grabara przed meczem protestował z kibicami. Potem zawalił dwa gole [WIDEO]

Podobnie jak w większości europejskich krajów, ze względu na sytuację epidemiczną mecze w Danii odbywają się bez udziału publiczności. W czwartkowy wieczór przed stadionem Ceres Park w Aarhus, gdzie rozgrywane był mecz półfinału krajowego pucharu pomiędzy AGF a Randers FC, odbył się protest fanów duńskiego klubu, którzy domagali się powrotu kibiców na stadion.

Kibice Aarhus protestowali. Dołączył się do nich Kamil Grabara

Duński serwis stiften.dk informuje, że w proteście udział wzięło około stu fanów, a całość miało spokojny przebieg. Kibice rozeszli się po przyjeździe zespołu na stadion. W czasie protestu pojawiły się transparenty okazujące wsparcie dla drużyny, bębny, a także race.

Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać, że do fanów dołączył Kamil Grabara. Bramkarz zespołu wziął do ręki jedną z rac prawdopodobnie w momencie, kiedy wchodził na stadion przed meczem. Nie wiadomo, czy za ten czyn zawodnika nie będzie czekać go kara - Uczestnicy protestu zostaną ukarani. Chcemy sprawdzić materiał wideo i znaleźć osoby, które trzymały w rękach race - wyjaśnił oficer dyżurny Rene Ludvig z policji Wschodniej Jutlandii.

Grabara 90 minut w półfinale Pucharu Danii. Oba gole padły po jego błędach

Samo spotkanie nie było zbyt udane dla Polaka. Jego AGF przegrało 0:2 z Randers w półfinale Pucharu Danii, a przy obu golach dla gości zawinił 22-letni bramkarz. Przy pierwszej bramce, która padła w 66. minucie po rzucie różnym, zawodnik źle wyszedł w powietrze i minął się z piłką. Trzy minuty później po jego faulu sędzia podyktował rzut karny dla rywali, po którym podwyższono wynik. Rewanżowy mecz w półfinale Pucharu Danii pomiędzy obiema ekipami odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 18.