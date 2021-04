Paweł Wszołek ma oferty z zagranicznych klubów. Trener Legii zabrał głos

3 kwietnia 2021 roku Paweł Wszołek udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym powiedział, że ma oferty z kilku klubów grających w Europie. Jednocześnie pomocnik zaznaczył, że jego celem jest pozostanie w Legii Warszawa i podpisanie nowego kontraktu. – Inne kluby wiedzą, że mój kontrakt wygasa w czerwcu i mogę od stycznia się dogadać z nowym pracodawcą. Jeśli nie uda mi się zostać w Legii, to na pewno sobie poradzę – mówił Wszołek.

Czesław Michniewicz z konkretną odpowiedzią nt. Pawła Wszołka. Liczy się z tym, że może on odejść z klubu

Trener Legii Warszawa, Czesław Michniewicz, wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań w ramach 24. kolejki Ekstraklasy. Na ławce Lecha prawdopodobnie zasiądzie były asystent Dariusza Żurawia, Janusz Góra. Do zmiany na stanowisku trenera „Kolejorza” odniósł się Czesław Michniewicz. - Analizujemy sytuację i widzieliśmy, co dzieje się w Lechu. Ja ze swojej pozycji mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo szkoda mi Darka Żurawia. Mieliśmy okazję ze sobą współpracować w Arce Gdynia. Ja byłem wówczas trenerem, a on zawodnikiem – powiedział.

Michniewicz odniósł się też do sytuacji Pawła Wszołka. Kontrakt pomocnika z Legią Warszawa wygasa z końcem sezonu 2020/2021. Zdaniem trenera, w tej sprawie nie można jeszcze niczego przesądzać. – Rozmawiałem z Pawłem i uczciwie on stwierdził, jak wygląda sytuacja. Wiemy, że kilka zespołów w Europie się nim interesuje. Wiemy też, jak ważny dla nas to piłkarz, a pozycja wahadłowego jeszcze bardziej uwidoczniła jego potencjał. Musi znaleźć porozumienie z klubem, teraz nie mogę niczego przesądzać – dodał.

Paweł Wszołek zagrał w 26 meczach tego sezonu dla Legii Warszawa we wszystkich rozgrywkach. Łącznie strzelił w nich pięć goli i zanotował sześć asyst. Polak ma tyle samo ostatnich podań w PKO BP Ekstraklasie, co Filip Mladenović i Josip Juranović.