Media: Raphael Varane odejdzie z Realu Madryt. 70 mln euro

Real Madryt miał dwa wyjścia z sytuacji z Raphaelem Varanem. Mógł albo sprzedać go latem i coś na nim zarobić, albo zatrzymać go do końca kontraktu i pozwolić odejść za darmo pod koniec następnego sezonu. Władze madryckiego klubu chciały przede wszystkim przedłużyć z nim kontrakt, ale sam zawodnik nie był tym zainteresowany. Chodziło o zbyt niskie zdaniem piłkarza zarobki, ale i chęć podjęcia nowych wyzwań.

Raphael Varane może negocjować z Manchesterem United. Real Madryt daje zielone światło

Brytyjski portal "Metro" poinformował, że Florentino Perez i jego doradcy zdecydowali się na sprzedaż Raphael'a Varane'a. Najprawdopodobniej zdali sobie sprawę, że nie uda się już namówić obrońcy na pozostanie w Madrycie, więc chcą skorzystać z ostatniej szansy na zarobienie na zawodniku - jego umowa obowiązuje do czerwca 2022 r. Najlepszą ofertę miał przedstawić wicelider Premier League Manchester United. Według "Manchester Evening News" Anglicy zaproponowali Realowi za reprezentanta Francji 70 mln euro. United mieli być też zainteresowani obrońcą Sevilli Joulesem Kounde, ale okazało się, że łatwiej będzie zakontraktować Varane'a. Dodatkowo, w opinii działaczy Manchesteru, miałby on szybciej wpasować się w realia Premier League.

Manchester United już raz chciał zakontraktować Raphael'a Varane'a - w 2018 r., jeszcze za kadencji Jose Mourinho. Ed Woodward był gotów wydać nawet 100 mln funtów na obrońcę, ale dla Realu było to i tak za mało. Teraz jednak Florentino Perez może się ugiąć, bo marzy mu się sprowadzenie Kyliana Mbappe.

Varane przeszedł do Realu w 2011 r. z RC Lens. Zagrał w 351 meczach, w których strzelił 17 goli. Varane jest podstawowym graczem reprezentacji Francji, z którą zdobył wicemistrzostwo Europy w 2016 r. i wygrał mundial w Rosji dwa lata później. W sumie rozegrał w kadrze 70 spotkań, w których zaliczył pięć trafień.