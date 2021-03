Trener Manchesteru United twierdzi, że żyjemy niemal jak w czasach drugiej wojny światowej

12 punktów. Tyle straty do Manchesteru City ma Manchester United. Drużyna Ole Gunnara Solskjaera z siedmiu ostatnich meczów wygrała tylko dwa, ale nadal jest druga w tabeli. I wygląda że to wcale ich trenerowi nie przeszkadza. - Wciąż jestem zadowolony z moich piłkarzy - przyznał we wtorek Norweg.

"To najdziwniejszy rok ze wszystkich w naszym życiu"

Po czym wyjaśnił: - Przede wszystkim jestem pod wrażeniem tego, jak radzą sobie z tą całą sytuacją. Z tym sezonem w czasie pandemii, z brakiem życia towarzyskiego i możliwości odpoczynku od piłki. Normalnie idziesz na spotkanie z przyjaciółmi do kina, restauracji lub na koncert. Teraz tak nie jest. To najdziwniejszy rok ze wszystkich w naszym życiu. Nie żyjemy na szczęście w czasach drugiej wojny światowej, ale te restrykcje są niemal tak samo surowe. Dlatego właśnie jestem pod wrażeniem moich piłkarzy. Że oni sobie z tym radzą. I to radzą sobie w absolutnie genialny sposób - dodał Solskajer.

Manchester United z Crystal Palace zagra już w środę. Początek meczu o 21.15.