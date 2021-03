Real Madryt podjął ostateczną decyzję ws. Zinedine'a Zidane'a

Zinedine Zidane powrócił na stanowisko trenera Realu Madryt w marcu 2019 roku. Wcześniej Francuz odpowiadał za wyniki zespołu ze stolicy Hiszpanii w latach 2016-2018. Za jego rządów Real Madryt wygrał trzy razy Ligę Mistrzów, ale też dwukrotnie zdobył Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz mistrzostwo krajowe.

Media: Real Madryt zadecydował o przyszłości Zidane’a. Francuz pozostanie na stanowisku na kolejny sezon

Florentino Perez jest wielkim entuzjastą pracy Zinedine’a Zidane’a w roli trenera. To prezes Realu Madryt sprowadzał go jako piłkarza w 2001 roku, a potem zatrudnił go w roli doradcy. Później Zidane został asystentem Carlo Ancelottiego (w sezonie 2013/2014 – przyp.red), a następnie samodzielnie objął drużynę Castilli. W styczniu 2016 roku Zinedine Zidane objął funkcję trenera pierwszego zespołu Realu Madryt.

W tym sezonie Zidane jest krytykowany za swoje podejście do starszych piłkarzy, ale też za postawę zespołu w listopadzie i styczniu. Jak podaje serwis "ABC", mimo słabszych wyników Florentino Perez nie zamierza zwalniać francuskiego szkoleniowca i liczy na to, że poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. Tym samym nie zostanie w Realu zatrudniony Massimiliano Allegri, który był jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Zinedine’a Zidane’a. Wcześniej w mediach pojawiała się kandydatura obecnego trenera RB Lipsk, Juliana Nagelsmanna.

Zidane zna stanowisko klubu, ale nie ma zamiaru podejmować decyzji przed końcem sezonu. Istnieje prawdopodobieństwo, że Francuz sam zrezygnowałby z posady trenera Realu Madryt. "Los Blancos" jak dotąd pozostają w grze w Lidze Mistrzów i znajdują się w czołówce tabeli Primera Division. W europejskich pucharach Real Madryt walczy z Atalantą (w pierwszym meczu Real wygrał 1:0 – przyp.red), a w lidze zajmuje 3. miejsce z 53 punktami. W tabeli prowadzi Atletico Madryt, które ma na swoim koncie pięć "oczek" więcej.