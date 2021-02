Agent Pogby daje Man United dwie opcje do wyboru. Obie nie podobają się klubowi

Paul Pogba w dalszym ciągu wzbudza emocje. Od dłuższego czasu wiele się mówi na temat przyszłości Francuza. Liczba klubów, z którymi był łączony zawodnik, jest ciężka do zliczenia. Najczęściej w mediach mówiło się oczywiście o Realu Madryt, którego trener Zinedine Zidane ma być wielkim fanem talentu Pogby. Pomocnik cały czas jednak jest w klubie z Old Trafford.

Paul Pogba przedłuży kontrakt z Manchesterem? Mino Raiola nie bierze tego pod uwagę.

Paul Pogba przeszedł do United w 2016 z Juventusu Turyn, ale nie był to udany transfer. W Manchesterze Francuz mocno zawodzi. Rozegrał do tej pory 192 spotkania w barwach Czerwonych Diabłów, zdobył 36 goli i tyle samo asyst. Kibice nie są zadowoleni z jego gry, a i sam zawodnik nie wydaje się być specjalnie szczęśliwy na Old Trafford. Fanom kojarzy się raczej z marazmem swojej drużyny i słabym okresem w historii klubu. Pogba miał również wielokrotnie problemy z dyscypliną. W ciągu 5 lat nie brakowało więc powodów, aby obie strony chciały się rozstać.

Teraz jednak sytuacja podobno się zmieniła. ESPN informuje, że Manchester United chciałby przedłużyć umowę z zawodnikiem. Według amerykańskich dziennikarzy szczególnym zwolennikiem tego pomysłu jest trener Ole Gunnar Solskjaer, który docenia dobrą formę pomocnika i jego wkład w świetną dyspozycję drużyny w tym sezonie. Rzeczywiście United od jakiegoś czasu grają świetnie i pozwoliło im to zająć miejsce wicelidera Premier League. Niestety, sceptyczny co do przedłużenia kontraktu jest agent piłkarza, Mino Raiola. "Według Raioli Manchester United ma dwie możliwości: wziąć pieniądze za Pogbę tego lata albo pozwolić mu odejść za darmo za rok" - komentuje ESPN. Pogba w tej chwili ma kolejne problemy zdrowotne i z tego powodu nie gra już od początku lutego. W tym sezonie reprezentant Francji zagrał w 28 meczach, w których zdobył cztery gole i zaliczył trzy asysty.

Najbliższy mecz Manchester United rozegra w niedzielę 28 lutego o godzinie 17:30 z Chelsea na Stamford Bridge.