Bayern Monachium przegrał walkę o młody talent! Klub uzgodnił warunki kontraktu

Shola Shoretire dopiero co ukończył 17 lat, ale występuje już regularnie w drużynie U-23 i zaczął trenować z pierwszym zespołem United. Trenerzy typują go na jeden z największych talentów akademii i uważają, że prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie przebije się do kadry zespołu Ole Gunnara Solskjaera.

Shoretire zadebiutował w rozgrywkach UEFA Youth League, mając zaledwie 14 lat, stając się najmłodszym piłkarzem Manchesteru United występującym kiedykolwiek w tym turnieju. Do tego brał udział w meczach FA Youth Cup.

Skrzydłowego, oprócz Bayernu, w swoich szeregach widziałyby jeszcze m.in. FC Barcelona, Juventus czy PSG. Bayern miał być najbliżej sukcesu i najbardziej zabiegać o 17-latka, ale ostatecznie zawodnik uznał, że nie chce odchodzić. Według informacji dziennika "The Mirror", do pozostania na Old Trafford mieli go przekonać starsi zawodnicy, a przede wszystkim wychowankowie: Marcus Rashford i Mason Greenwood. Ci dwaj zawodnicy są idealnym przykładem, że da się przejść wszystkie szczeble klubowej akademii, a potem wejść do pierwszego zespołu i rozwinąć swoją karierę.

Shola Shoretire urodził się w Nigerii, ale wychowywał się w Newcastle. Jego największym idolem jest Brazylijczyk Ronaldinho, ale wzoruje się również na swoim koledze z klubu Marcusie Rashfordzie. Gra głównie na skrzydle, ale może być wykorzystywany również bliżej środka pola, tuż za napastnikami. Jest szybki, umie dryblować. W tym sezonie Premier League 2 zanotował 12 występów, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.

