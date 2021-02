Brat Paula Pogby nie ma wątpliwości, co musi zrobić Manchester United. "To jedyne, co mogę powiedzieć"

Wypowiedzi Mathiasa Pogby nie można traktować, jako oficjalnego oświadczenia, jednak były zawodnik m.in. Racing Murcia FC czy Sparty Rotterdam zapowiada, że to ostatnia szansa na sprzedaż Paula Pogby. - Jedyne, co mogę powiedzieć to, jeżeli [Manchester] United chce na nim zarobić, muszą go sprzedać teraz. W przeciwnym razie odejdzie z klubu za darmo. To jedyne, co mogę powiedzieć. Nie słyszałem niczego odnośnie rozmów o nowym kontrakcie - powiedział 30-letni Mathias Pogba w rozmowie z "El Chiringuito".

Manchester United pozbędzie się Paula Pogby? Mino Raiola informował, zawodnik zdradza, że "jest szczęśliwy"

Spekulacje transferowe wokół Paula Pogby trwają od kilku miesięcy. Na początku grudnia głos w sprawie zabrał agent 27-letniego Francuza, Mino Raiola. - Wreszcie mogę to powiedzieć. To koniec Paula Pogby w Manchesterze United - stwierdził Raiola na łamach gazety "Tuttosport".

Tymczasem pod koniec stycznia Pogba udzielił wywiadu Rio Ferdinandowi w "BT Sport", w którym nie odniósł się do słów swojego agenta, jednak nie zdradził też, jakoby miały to być jego ostatnie lata w Manchesterze United. - Wciąż mam kontrakt, jestem tu i cieszę się. Wszyscy wiedzą, że został mi jeszcze jeden rok. Zamierzam porozmawiać z klubem, sprawdzić co przyniesie przyszłość. Teraz moim głównym celem jest wygranie jakiegoś pucharu. Myślę tylko o zwycięstwie, żeby przenieść moją energię i pomóc drużynie - powiedział pomocnik.

Aktualny kontrakt Paula Pogby obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Latem 2016 roku przeniósł do Manchesteru United za rekordowe wówczas 105 milionów euro. Wygrał w sezonie 16/17 Ligę Europy, ale to był jego jedyny poważny triumf z angielskim klubem. Z reprezentacją Francji zdobył również tytuł mistrza świata na Mundialu w Rosji (2018). W obecnym sezonie rozegrał 16 meczów w Premier League, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę.