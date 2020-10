Były trener Ajaksu zdradził, gdzie chciałby grać Arkadiusz Milik. "To drużyna na innym poziomie"

David Endt pracował w holenderskim klubie od 1997 do 2013 roku. Były kierownik Ajaksu Amsterdam był pytany w Radiu Kiss Kiss o Arkadiusza Milika. - Milik? Widzę zawodnika, który naprawdę chce grać. Szuka dla siebie odpowiedniego miejsca. Chciałby występować w Juventusie, ale to drużyna na innym poziomie - powiedział Endt. Milik był piłkarzem Ajaksu w latach 2014-2016.

Zobacz wideo "Milik popełnił błąd, ale będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną"

Kłopoty Arkadiusza Milika

Milik chciał latem odejść z Napoli, ale ostatecznie nie udało mu się zmienić klubu. Jego kontrakt jest ważny w Neapolu do czerwca 2021 roku. Zimą będzie mógł już negocjować z nowym klubem. Jest do tego zmuszony także dlatego, że jego dotychczasowy pracodawca nie zgłosił go ani do rozgrywek Seria A, ani Ligi Europy.

Reprezentant Polski w rozmowie z "WP SportoweFakty" zdradził, jak wyglądały kulisy negocjacji z SSC Napoli oraz wytłumaczył, dlaczego żaden transfer nie został dopięty. - Nie chcę podawać szczegółów i nazw drużyn. Wyjaśnię to inaczej. Żeby transfer doszedł do skutku, do porozumienia muszą dojść: zawodnik i oba kluby. Z mojej strony było zielone światło. Nie dogadały się kluby. I zostałem w Neapolu - powiedział Milik.

Niewykluczone, że do czasu otwarcia zimowego okna jedyne występy Milik zaliczy w barwach reprezentacji. W listopadzie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Ukrainą, a w Lidze Narodów z Włochami i Holandią.

