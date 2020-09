Co się musi stać, by kadra Polski awansowała na Euro U-21? [WARIANTY I TABELE]

Zobacz wideo Jasna deklaracja Michniewicza! "Chcę zostać selekcjonerem dorosłej reprezentacji Polski"

Polska U21 wygrała z niepokonaną dotąd Rosją 1:0 w kluczowym spotkaniu eliminacji do młodzieżowego Euro. Po zwycięstwie zespół Czesława Michniewicza traci tylko jeden punkt do rosyjskiego zespołu, który rozegrał o jeden mecz więcej. Do końca eliminacji zostały Polakom trzy mecze, kolejno z Serbią (wyjazd, 9.10), Bułgarią (u siebie, 13.10) i Łotwą (u siebie, 17.11). Natomiast Rosji pozostały do rozegrania tylko dwa spotkania - z z Estonią u siebie (9.10) i Łotwą (13.10) na wyjeździe.

Na młodzieżowych mistrzostwach Europy po raz pierwszy zagra aż 16 drużyn. Co musi się stać, aby zagrała tam reprezentacja Polski do lat 21?

Młodzieżówka ma teraz wszystko w swoich rękach, jeśli chodzi o awans na turniej finałowy z pierwszego miejsca w grupie eliminacyjnej. Warunkiem jest wygranie trzech ostatnich spotkań w eliminacjach albo zdobycie przynajmniej 7 punktów: trzech z Łotwą i przynajmniej czterech z Serbią i Bułgarią.

Tak wygląda obecnie tabela polskiej grupy w el. Euro U-21:

Rosja - 17 pkt, 14:3 - 8 meczów Polska - 16 pkt, 15:5 - 7 meczów

Serbia - 9 pkt, 10:7 - 8 meczów Bułgaria - 9 pkt, 7:3 - 7 meczów Estonia - 4 pkt, 3:27 - 7 meczów Łotwa - 4 pkt, 5:9 - 7 meczów

Jeżeli jednak nie udałoby się awansować Polakom z pierwszego miejsca, to mają ogromne szanse na promocję z drugiej pozycji. Do finałowego turnieju awansuje pięć najlepszych zespołów z drugim miejsc, biorąc pod uwagę wszystkie dziewięć grup eliminacyjnych. Aktualnie reprezentacja Michniewicza zajmuje 3. miejsce w tej klasyfikacji.

Tak wygląda klasyfikacja zespołów z drugich miejsc w el. Euro U-21:

Francja - 15 pkt, 18:9 - 6 meczów Rumunia - 13 pkt, 14:4 - 6 meczów Polska - 13 pkt, 14:5 - 6 meczów

Włochy - 10 pkt, 10:3 - 5 meczów Niemcy - 9 pkt, 14:9 - 5 meczów Portugalia - 9 pkt, 11:6 - 4 mecze Austria - 9 pkt, 13:10 - 5 meczów Grecja - 7 pkt, 3:6 - 4 mecze Kazachstan - 7 pkt, 6:10 - 4 mecze

Gospodarzem turnieju finałowego Euro U-21 będą dwa kraje: Węgry i Słowenia. Potrwa od 9 do 26 czerwca 2021 roku.

