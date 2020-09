Trener Herthy o sytuacji Krzysztofa Piątka: Katastrofa. Zupełnie mu się to nie podoba

Pandemia koronawirusa wymusiła na UEFA nowe regulacje dotyczące powołań zawodników na zgrupowania reprezentacyjne. "Klub ma prawo odmówić wysłania zawodnika na zgrupowanie reprezentacji w sytuacji, w której po powrocie musiałby on przejść obowiązkową, co najmniej pięciodniową kwarantannę". I właśnie pięciodniowa izolacja czeka Krzysztofa Piątka, który zagrał jedynie z Holandią (0:1), ale Jerzy Brzęczek nie puścił go wcześniej ze zgrupowania, tylko wołał trzymać na ławce rezerwowych w poniedziałkowym starciu z Bośnią i Hercegowiną.

- Przedstawiciel Herthy dzwonił do mnie przed meczem z Holandią. To wtedy pierwszy raz chcieli, aby Piątek nie jechał na spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Przed zgrupowaniem kadry nie było takiego tematu, a tym bardziej nie było żadnych ustaleń związanych z wcześniejszym powrotem gracza - mówił Sport.pl Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy kadry.

- Nie rozmawiałem z Herthą Berlin przed zgrupowaniem. Takiej umowy nie było. Oczywiście zadzwonił do mnie trener Bruno Labbadia, z którym dobrze się znamy, po meczu w Amsterdamie. Powiedziałem jaka jest sytuacja. Rozumiem jego sytuację, ale Krzysiek jest w reprezentacji - dodał Jerzy Brzęczek na antenie TVP Sport.

Labbadia: Krzysztof Piątek wie, że to dla niego katastrofa

Wszystko wskazuje, że to dopiero początek konfliktu między PZPN-em a Herthą Berlin. Trener klubowy Piątka skomentował sytuację w magazynie "Kicker".

- Piątek też wie, że to dla niego katastrofa, że na początku sezonu musi iść na pięć dni kwarantanny. To naturalnie zupełnie mu się nie podoba. Był między młotem a kowadłem. Jesteśmy jego pracodawcą, ale chce grać dla kadry. Nie powinno się stawiać piłkarza w tej sytuacji - powiedział Bruno Labbadia.

I dodał: - Wielka, wielka szkoda, że tak się to potoczyło. To my musimy ponieść konsekwencje tego, że inni nie dostosowali się do tego, co było ustalone. My się dostosowaliśmy i puściliśmy go na pierwszy mecz.

Hertha Berlin w piątek, tuż po przerwie reprezentacyjnej rozpocznie sezon od meczu Pucharu Niemiec z Eintrachtem Brunszwik. Wszystko wskazuje, że Piątek nie zagra, bo będzie musiał przejść pięciodniową kwarantannę.

