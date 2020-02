Bernardo Silva w wywiadzie wypowiadał się o swoich faworytach na zwycięzców tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W gronie możliwych triumfatorów znalazła się m.in. FC Barcelona i stwierdził, że chciałby grać z Lionelem Messim w jednej drużynie. Pozostałe dwa kluby, które zdaniem Bernardo Silvy mają szansę na wygranie, to PSG oraz Manchester City, w którym gra.

REKLAMA

Bernardo Silva wymienia faworytów Ligi Mistrzów

- Barca z Messim jest zawsze niebezpieczna. PSG z Neymarem i Kylianem Mbappe to zespół, który bez doświadczenia Realu Madryt czy FC Barcelony może sobie poradzić w Lidze Mistrzów oraz my, bardzo chcemy wygrać - powiedział w SER Catalunya Bernardo Silva.

W odniesieniu do pochwał wobec Messiego, Bernardo Silva wyznał, że chciałby zagrać z sześciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki, szczególnie, że miał już okazję grać z Cristiano Ronaldo

- Oczywiście! Gram z Cristiano w reprezentacji i gdybym mógł grać z Messim, mógłbym powiedzieć, że grałem z najlepszymi w historii. Dla City albo dla Barcy, to byłaby przyjemność choć to skomplikowana sprawa - powiedział Portugalczyk.

Pierwsze spekulacje o przenosinach Messiego pojawiły się na początku okienka transferowego, kiedy w Barcelonie doszło do konfliktu między piłkarzami a dyrektorem sportowym Ericiem Abidalem. Jednak transfer Messiego do Manchesteru City szybko zdeprecjonował szkoleniowiec "The Citizens", Pep Guardiola.