W 1/8 finału Ligi Mistrzów SSC Napoli po raz pierwszy zagra przeciwko FC Barcelonie. Przed meczem panuje nerwowa atmosfera jednak nie ze względu na warunki sportowe, ale na aktualną sytuację we Włoszech. Po wykryciu pierwszych objawów koronawirusa odwołano trzy mecze poprzedniej kolejki Serie A, natomiast Inter swoje najbliższe spotkanie w Lidze Europy zagra bez publiczności.

REKLAMA

SSC Napoli przed szansą na awans

Piłkarzom Gennaro Gattuso udało się w ostatnim czasie wygrać pierwszy mecz w półfinale Pucharu Włoch z Interem Mediolan. Teraz stoją przed szansą historycznego awansu w Lidze Mistrzów. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński mają okazję zapisać się w historii klubu. SSC Napoli nie awansowało wyżej jak 1/8 finału rozgrywek. Po ostatnich zwycięstwach w lidze oraz pucharze krajowym czeka na nich trudny sprawdzian przeciwko doświadczonemu przeciwnikowi. SSC Napoli w europejskich pucharach odniosło tylko jeden sukces: w sezonie 1988/1989, wtedy wygrało Puchar UEFA (obecnie Liga Europy).

FC Barcelona z piętnem poprzednich edycji

FC Barcelona w Lidze Mistrzów jest bardziej doświadczoną drużyną. Katalończycy pięciokrotnie wznosili puchar Ligi Mistrzów, jednak ostatnio miało to miejsce w sezonie 2014/2015. Ekipie Lionela Messiego nie udało się przebić dalej w rozgrywkach i od tamtego czasu Barcelona odpadała w ćwierćfinale. W ostatnich dwóch edycjach Katalończycy odpadali w dramatycznych okolicznościach: AS Roma wyeliminowała Barcę w sezonie 2017/2018 mimo porażki 1:4 w pierwszym meczu (3:0 w rewanżu) oraz gdy do tego samego doszło w poprzednim sezonie z triumfatorem Ligi Mistrzów - Liverpoolem (Hiszpanie wygrali 3:0 u siebie, by przegrać 0:4 na wyjeździe).

Liga Mistrzów. SSC Napoli - FC Barcelona gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie 1/8 rozgrywek? Transmisja TV, stream, na żywo

Transmisję spotkania SSC Napoli - FC Barcelona obejrzymy na antenie Polsatu Sport Premium 2. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Początek transmisji przewidywany jest na 20:50. Po wykupieniu abonamentu będzie można obejrzeć spotkanie w internecie na platformie Ipla, a relację na żywo śledzić na Sport.pl.