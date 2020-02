Alon Turgeman zaliczył bardzo dobre wejście do Wisły Kraków. Trzy tygodnie temu w swoim debiucie strzelił gola w meczu z Jagiellonią Białystok (3:0). Tydzień później zagrał z Zagłębiem Lubin (1:0), gdzie też miał okazje do zdobycia bramki. Być może miałby je również w niedzielę - z Koroną Kielce (2:0) - ale ze spotkania wykluczyła go kontuzja.

REKLAMA

Trener Artur Skowronek nie chciał ułatwiać zadania Koronie. Na przedmeczowej konferencji nic nie powiedział o problemach Turgemana, ale sprawa i tak wyszła na jaw, bo o kontuzji poinformował sam Turgeman. Izraelski napastnik opublikował na Instagramie zdjęcie kontuzjowanej stopy i napisał, że czeka go trzy tygodnie przerwy. Wpis szybko został usunięty, ale i tak wszyscy dowiedzieli się, że ma kontuzję.

Wisła Kraków potwierdza kontuzję Turgemana

Potwierdza to także Wisła, która we wtorek opublikowała komunikat o stanie zdrowia napastnika. - Alon Turgeman, który nabawił się urazu podczas treningu, poddany został szczegółowej diagnostyce. Badania wykazały, że zawodnik doznał złamania kości sześciennej śródstopia. Przerwa w grze potrwa kilka tygodni - poinformowała Wisła.

Turgeman trafił do Wisły na zasadzie wypożyczenia z Austrii Wiedeń. W ostatnim spotkaniu z Koroną w ataku jego miejsce zajął 17-letni Aleksander Buksa, który zdobył bramkę już 5. minucie. To jego druga bramka w tym roku, bo Buksa trafił także w spotkaniu z Jagiellonią.