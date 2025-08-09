Anita Włodarczyk pobiła rekord świata! Ależ wyczyn w dzień 40. urodzin!

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Tym razem najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata rywalizować będą w Tokio. Impreza potrwa od 13 do 21 września i nie zabraknie na niej oczywiście reprezentantów Polski. Na kilka tygodni przed tym wielkim wydarzeniem, z kapitalnej strony pokazała się nasza legendarna Anita Włodarczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem bardzo zadowolona". Anita Włodarczyk zwycięska w Madrycie!

Anita Włodarczyk sprawiła sobie idealny prezent na urodziny. Co za występ!

Trzykrotna mistrzyni olimpijska wzięła udział w mityngu w Bańskiej Bystrzycy. Co ciekawe, w tej sposób świętowała swoje 40. urodziny, które obchodzi 8 sierpnia. Włodarczyk mogła ten dzień spędzić na relaksie, zabawie, a zamiast tego zanotowała kapitalny sportowy występ!

Polka nie miała sobie równych w konkursie rzutu młotem. Wygrała i to w absolutnie fantastycznym stylu. Aż dwukrotnie pobiła rekord świata w kategorii masters 40+. Najpierw, w piątej kolejce, młot po jej rzucie pofrunął na odległość 68 m. W swojej ostatniej próbie Włodarczyk jeszcze się poprawiła i uzyskała 70,94 m.

Wcześniej rekord świata w tej kategorii należał do Iryny Sekaczowej. Młociarka z Ukrainy zanotowała wynik 67,57 m. Co ciekawe, podczas czerwcowych drużynowych ME, mistrzyni olimpijska z Pekinu Yipsi Moreno uzyskała odległość 67,96 m, ale jej rekord nie został jeszcze ratyfikowany przez World Atlethics.

Dla Anity Włodarczyk bicie rekordów świata nie jest niczym nowym. Nasza mistrzyni jest też rekordzistką świata bez podziału na jakiekolwiek kategorie wiekowe. Wynosi on 82,96 m. Jak widać, w Bańskiej Bystrzycy Włodarczyk nieco zabrakło do tego rezultatu, ale najważniejsze jest, że Polka zaprezentowała wysoką formę i możemy spodziewać się po niej pięknej walki o medal podczas MŚ w Tokio.