Była 22:55. Nagły zwrot ws. ter Stegena! Barcelona podjęła decyzję

W ostatnich tygodniach konflikt ter Stegena z Barceloną był jednym z najważniejszych tematów w Hiszpanii. Niemiec poddał się operacji pleców, ale nie wyraził zgody na przesłanie raportu na temat stanu zdrowia i planowanej rekonwalescencji do Komisji Medycznej La Ligi, co mogłoby zwolnić klub z opłaty 80 procent pensji bramkarza. A to umożliwiłoby rejestrację nowych piłkarzy, w tym Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego.

Kolejny zwrot akcji ws. Marca-Andre ter Stegena. Barcelona wydała komunikat

Atmosfera zrobiła się tak napięta, że Barcelona w czwartek wydała stanowczy komunikat. Wobec ter Stegena wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne, a on sam tymczasowo został pozbawiony statusu kapitana drużyny. Piłkarz nie czekał długo i już następnego dnia przedstawił swoją wersję wydarzeń. Mówił m.in. o "niesprawiedliwych" ocenach jego sytuacji.

- Przez całą moją karierę starałem się zawsze postępować z profesjonalizmem, szacunkiem i zaangażowaniem dla barw, które reprezentowałem. Mam głęboką sympatię do FC Barcelony, tego miasta i jego kibiców, którzy wspierali mnie przez tyle lat. Moje oddanie tym barwom pozostaje bezwarunkowe. Rozumiem, że trudne chwile mogą generować napięcia, ale wierzę, że poprzez dialog i odpowiedzialność uda nam się konstruktywnie rozwiązać tę sytuację. Jestem w pełni gotowy do współpracy z kierownictwem Klubu w celu rozwiązania tej sprawy i udzielenia wymaganej zgody - deklarował Niemiec.

Wygląda na to, że ter Stegen i Barcelona po tych wydarzeniach, przynajmniej na razie, się dogadali. Świadczy o tym komunikat klubu, który pojawił się w piątek o 22:55 na oficjalnej stronie. Przekazano w nim, że ter Stegen wreszcie podpisał raport medyczny i zostanie on wysłany do La Liga. Co za tym idzie, zakończono postępowanie dyscyplinarne ws. Niemca, a ten natychmiast odzyskał status kapitana drużyny.

Co teraz zrobi Barcelona? Wszystko w rękach La Ligi

Czy to oznacza, że FC Barcelonie wreszcie uda się wykorzystać sytuację zdrowotną Niemca, zminimalizować jego wynagrodzenie i zarejestrować dzięki temu nowych piłkarzy? Pozostaje czekać na ocenę La Liga, czy przypadek ten będzie się kwalifikował do takiego rozwiązania. Z niecierpliwością na te wieści czekają Joan Garcia, Wojciech Szczęsny i Marcus Rashford. Barcelona rozegra pierwszy mecz nowego sezonu już 16 sierpnia. Na wyjeździe zmierzy się wówczas z Mallorcą.