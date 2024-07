Burza wokół polskiego lekkoatlety. Chodzi o doping. I nagle taki wpis

Choć w poniedziałek pojawiły się podejrzenia o to, że Norbert Kobielski stosuje doping, to polski lekkoatleta wciąż szlifuje formę przed igrzyskami olimpijskimi. We wtorek rano w mediach społecznościowych opublikował wpis, z którego jasno wynika, że forma rośnie. "Albo idzie forma, albo to ta aerodynamiczna fryzura" - zażartował zawodnik nad opublikowanym filmikiem z treningu.

