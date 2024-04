Fenomenalny bieg Natalii Kaczmarek. Stanęła na podium! Brawo, brawo

W sobotę 20 kwietnia odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Zawodnicy rywalizowali w chińskim Xiamen, gdzie wystąpiła m.in. Natalia Kaczmarek. Czołowa polska biegaczka wzięła udział w biegu na 400 m, w którym poszło jej doskonale!

Co za występ Natalii Kaczmarek. Najlepszy start sezonu w karierze

Największymi rywalkami Polki były Marileidy Paulino z Dominikany i Sada Williams z Barbadosu, czyli zawodniczki, które zdobywały medale na ostatnich mistrzostwach świata w Budapeszcie. Lepsza od Kaczmarek okazała się tylko pierwsza z nich. Już po kilkunastu sekundach widać było, że o wygraną powalczą tylko Paulino i Kaczmarek. Obie zawodniczy szybko odskoczyły od reszty stawki. Na ostatniej prostej Polka próbowała dogonić mistrzynię świata, ale było już nieco za późno.

Ostatecznie Marileidy Paulino wynikiem 50,08 zajęła pierwsze miejsce. Za to nasza zawodniczka z czasem 50,29 s uplasowała się tuż za nią, co jest jej najlepszym wynikiem na inaugurację sezonu. W zeszłym roku w pierwszym starcie Natalia Kaczmarek osiągnęła czas gorszy o ponad sekundę (51.64 s), przez co może być zachwycona sobotnim wynikiem.

Pierwszą trójkę uzupełniła Amerykanka Britton Wilson. Po zakończeniu rywalizacji w Xiamen zawodnicy 27 kwietnia przeniosą się do Szanghaju. Łącznie zaplanowano 15 startów w tegorocznej edycji Diamentowej Ligi. Teraz Natalię Kaczmarek czeka zgrupowanie w Miami, a następnie bardzo ważny start w kwalifikacjach olimpijskich sztafet. Za to 25 sierpnia gwiazdy lekkoatletyki wraz z Polką zawitają w Chorzowie na Memoriale Kamili Skolimowskiej.

Wyniki biegu na 400 metrów kobiet w Xiamen