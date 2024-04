Wszystko jasne! W takim składzie Polacy powalczą o igrzyska. Wielcy nieobecni

Igrzyska olimpijskie w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Wystąpi na nich wielu sportowców, również pochodzących z Polski. Na francuskich arenach zobaczymy m.in. naszych siatkarzy oraz siatkarki, którzy w znakomitym stylu wywalczyli kwalifikację. Eliminacje wciąż jednak trwają i istnieje szansa, że już wkrótce do grona szczęśliwców dołączą kolejni Biało-Czerwoni. Za kilka tygodni o bilet do Paryża powalczą polscy lekkoatleci.

PZLA podał skład na World Athletics Relays. Wielkie gwiazdy na liście. Jest też kilku nieobecnych

W dniach 4-5 maja odbędzie się szósta edycja World Athletics Relays w Nassau. To tzw. nieoficjalne mistrzostwa świata sztafet, które w tym roku będą miały większą rangę. Zadecydują o tym, kto dostanie się na igrzyska olimpijskie.

Udział w imprezie na Bahamach weźmie aż pięć polskich sztafet. Mowa o sztafecie pań 4x100 i 4x400, sztafecie panów 4x100 i 4x400 oraz sztafecie mieszanej 4x400. W poniedziałek 15 kwietnia Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił już skład, który powalczy o przepustkę do Paryża.

Na liście pojawiło się kilka dobrze znanych nazwisk. Liderką wydaje się być Ewa Swoboda, która kilka tygodni temu zdobyła srebrny medal na halowych mistrzostwach świata w Glasgow. Teraz będzie starała się pomóc koleżankom w sztafecie.

Na liście znaleźli się też Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kryscina Cimanouska, Karol Zalewski czy Kajetan Duszyński. Oczywiście jest też kilku wielkich nieobecnych, jak Anna Kiełbasińska, Dominik Kopeć czy Małgorzata Hołub-Kowalik. W przypadku pierwszej dwójki absencja spowodowana jest kontuzjami. Z kolei Hołub-Kowalik powoli wraca do formy po narodzinach dziecka.

Skład reprezentacji Polski, który wystąpi na World Relays 2024:

Natalia Kaczmarek

Ewa Swoboda

Justyna Święty-Ersetic

Marika Popowicz-Drapała

Iga Baumgat-Witan

Kinga Gacka

Aleksandra Formella

Kryscina Cimanouska

Alicja Wrona-Kutrzepa

Magdalena Stefanowicz

Martyna Kotwiła

Magdalena Niemczyk

Monika Romaszko

Kajetan Duszyński

Karol Zalewski

Marek Zakrzewski

Maksymilian Szwed

Patryk Grzegorzewicz

Igor Bogaczyński

Daniel Sołtysiak

Mateusz Rzeźniczak

Przemysław Słowikowski

Patryk Wykrota

Oliwier Wdowik

Łukasz Żok

Albert Komański.

Reprezentanci Polski w lekkiej atletyce mają jeden cel

Zanim jednak zawodniczki i zawodnicy wezmą udział w imprezie na Bahamach, to przez dwa tygodnie będą uczestniczyć w zgrupowaniu aklimatyzacyjnym w Miami, o czym poinformował Aleksander Matusiński.

- Zawody na Bahamach traktujemy ze wszech miar priorytetowo. (...) Mam nadzieję, że dobre warunki treningowe oraz logistycznie przyczynią się do sukcesów w Nassau i wszystkie sztafety znajdą się w czołowej "14" co da im przepustkę do Paryża - podkreślał trener żeńskiej sztafety 4 x 400 metrów Aleksander Matusiński, cytowany przez oficjalną stronę PZLA.