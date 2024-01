Tomasz Majewski punktuje Adriannę Sułek-Schubert. "Trzeba się zdecydować"

Adrianna Sułek-Schubert w ubiegłym roku wzięła ślub, a niedługo później poinformowała fanów, że jest w ciąży. Tym samym powstało mnóstwo teorii odnośnie do jej startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Niewątpliwie, biorąc pod uwagę jej dotychczasowe osiągnięcia m.in. wicemistrzostwo Europy w siedmioboju czy srebro ME w pięcioboju, kibice mieli nadzieję, że powalczy o medal na IO.

Tomasz Majewski wypowiedział się nt. Adrianny Sułek-Schubert. "Trzeba się zdecydować"

Mimo że znajduje się w ciąży, to nie zamierza przerywać treningów i co jakiś czas wrzuca do sieci materiały wideo z sali. Na początku stycznia nieoczekiwanie uderzyła w Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA), który nie zapewnił jej pomocy na okres ciąży. - Uważałam, że to było niesprawiedliwe w stosunku do mojej osoby - powiedziała.

Bardzo szybko odpowiedział jej prezes PZLA Tomasz Majewski, a teraz znów odniósł się do całej sprawy. - Działamy wedle przepisów. Trzeba się zdecydować, albo jestem w ciąży, albo trenuję - rozpoczął - Jeśli nie możesz wykonywać 80 proc. ćwiczeń, a pozostałe wykonujesz na 50 proc., to nie jest to trening. To jest rekreacja. Jakby to nie wyglądało na Instagramie, to z treningiem wyczynowym nie ma to nic wspólnego - powiedział w rozmowie dla Radia ZET.

Majewski wierzy, że Sułek-Schubert wróci do regularnych startów, ale nie spodziewa się, żeby to było w tym sezonie. - Trzeba tę sytuację doprowadzić do końca. Dziecko szczęśliwie ma się urodzić, trzeba przejść połóg, bo to jest ważne, żeby później wrócić do tych bardzo ciężkich obciążeń. Ciąża bardzo pomaga sportsmenkom, bo prostuje im to zdrowie, ale ciało musi być gotowe do tych obciążeń. Na to potrzeba czasu, bo tutaj nawet największe chęci, biologii nie przeskoczą. Choćby nie wiem, co się chciało, to ciało ma swój rytm powrotu do normalności. Cały ten proces musi niestety trwać - wyjaśnił.

Sułek-Schubert nie ma wątpliwości, że pojedzie do Paryża, aby zdobyć medal IO. Jak zatem uważa Majewski? - Nie to, że nie wierzę. Ale jeśli ten poród skończy się cesarskim cięciem, to właściwie wydłuża nam ten powrót do zdrowia o jakieś trzy miesiące, bo realnie tak trzeba liczyć, tyle goją się tkanki i tego się nie przeskoczy - stwierdził.

- Połóg książkowo trwa sześć tygodni. Można próbować to przyspieszyć, ale nie ma żadnej gwarancji, że to coś da. Wiadomo, że wszelka aktywność pomaga, ale aktywność, a trening wyczynowy to są dwie różne sprawy, bardzo daleko od siebie oddalone - podsumował.