Lewandowski drugim najlepszym napastnikiem w Europie. Co za wieści

W tym roku minie 14 lat, od kiedy Robert Lewandowski wyjechał z Lecha Poznań na podbój Europy. Stał się gwiazdą światowego formatu. Strzelał cztery gole Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów, bił rekord Gerda Muellera, wygrywał Ligę Mistrzów. Aż 17 razy, w różnych rozgrywkach, zdobywał koronę króla strzelców.

Lewandowski w czubie rankingu. Lepszy tylko jeden!

Nic więc dziwnego, że w tego typu zestawieniu znalazł się wysoko. Lewandowski w 928 meczach w karierze zdobył 651 goli i zanotował 159 asyst. Oznacza to, że miał udział w aż 810 bramkach.

To o trzy bramki mniej niż zwycięzca klasyfikacji Luis Suarez. Urugwajczyk, podobnie jak Lewandowski, był królem strzelców dwóch czołowych lig - angielskiej (2013/14 - 31 goli dla Liverpoolu) i hiszpańskiej (2015/16 - 40 goli dla Barcelony). Zawodnik, który od niedawna jest piłkarzem Interu Miami, w swojej karierze zdobył 557 goli i zanotował aż 256 asyst.

Warto dodać, że Polak rozegrał mniej meczów od starszego o rok Suareza. Podsumowując całą karierę Lewandowski może się pochwalić niesamowitą średnią 0,87 gola/asysty na mecz. To wyższy współczynnik od Suareza (0,86).

Podium zestawienia uzupełnił Zlatan Ibrahimović. Szwed grał w piłkę do 42. roku życia. Zachwycał skutecznością w Ajaxie, Juventusie, Interze, Barcelonie, PSG, Manchesterze United i przede wszystkim Milanie. Pięciokrotnie sięgał po koronę króla strzelców - trzy razy w Ligue 1 i dwukrotnie w Serie A. W 789 meczach swojej kariery do siatki trafiał 573 razy. 216-krotnie jego podania otwierały kolegom drogę do bramki.

Tuż za podium znalazł się Karim Benzema - jedyny napastnik w zestawieniu, który ma na swoim koncie Złotą Piłkę. Legenda Realu Madryt może pochwalić się bilansem 470 goli i 197 asyst.

W znakomitym gronie na kolejnych miejscach znaleźli się między innymi mistrzowie Europy i świata (David Villa), mistrzowie Ameryki Południowej (Edinson Cavani), gwiazdy Premier League (Sergio Aguero), Serie A (Edin Dzeko) i Bundesligi (Klaas-Jan Huntelaar).