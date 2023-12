To się dzieje! Przełom ws. polskiego skandalisty

Pod koniec października ubiegłego roku Krzewina został zdyskwalifikowany na 15 miesięcy przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) za trzykrotne naruszenie zasad podawania danych pobytowych, które jest koniecznie ze względu na testy antydopingowe. 3 sierpnia kara została przedłużona o kolejne 15 miesięcy za naruszenie zasad dyskwalifikacji.

Jak się wówczas okazało, zarzucono mu uczestnictwo w działalności KKS Wiara Lecha Poznań w roli trenera. Krzewina rzekomo nie otrzymał żadnego oficjalnego dokumentu, dlatego złożył odwołanie do Panelu Dyscyplinarnego II instancji. Reprezentująca go kancelaria prawna Klepuszewski Klimczyk i Wspólnicy poinformowała za to, że 20 grudnia Panel uchylił postanowienie ze względów formalnych i umorzył postanowienie Panelu I instancji.

"Oznacza to, że nasz Klient nie pozostaje obecnie zawieszony (pierwotna kara nałożona na niego na podstawie orzeczenia CAS została już w pełni odbyta) i może kontynuować swoją karierę sportową" - podano na firmowym Facebooku.

"Zastrzegamy przy tym, że organ odwoławczy rozpoznał wyłącznie zarzuty formalne i nie analizował kwestii merytorycznej (tj. czy doszło do naruszenia zasad odbywania kary – w tym zakresie również przedstawiliśmy szereg twierdzeń i dowodów wykazujących brak naruszenia po stronie naszego Klienta). Obecnie to od organu antydopingowego będzie zależało, czy podjąć w tym zakresie dodatkowe postępowanie, w ramach którego nasz Klient będzie mógł w niezakłócony sposób realizować swoje prawo do obrony" - podsumowano.

Tym samym nazwisko złotego medalisty MŚ z Birmingham zniknęło z listy osób zdyskwalifikowanych na stronie POLADA, choć nadal widnieje na stronie powołanej przez World Athletics (Athletics Integrity Unit - organizacji) w celu zwalczania dopingu oraz korupcji. Mimo wszystko nie jest już zawieszony i może powrócić do treningów.