Trzęsienie ziemi w UEFA. Legenda odchodzi. Został postawiony pod ścianą

Niedługo UEFA planuje podjąć wiele kontrowersyjnych decyzji. Związek stara się między innymi przywrócić do gry młodzieżowe reprezentacje Rosji. Ponadto wiele mówi się o zmianach w statucie federacji, które dotyczą długości kadencji prezydentów. Obecnie wynosi ona 12 lat, ale planowane jest jej przedłużenie.

Wielkie zmiany w UEFA. Zvonimir Boban odchodzi z federacji

Nadchodzące zmiany wywołały sprzeciw wśród niektórych członków UEFA. O krok dalej poszedł Zvonimir Boban, który ma dość trwającej polityki i zdecydował się odejść. Poinformował o tym w liście przekazanym chorwackim mediom.

"Ze smutkiem i ciężkim sercem podejmuję tę decyzję, ale nie mam innego wyjścia. Opuszczam UEFĘ. Mimo wyrażenia przeze mnie najgłębszego zaniepokojenia i całkowitej dezaprobaty, prezydent UEFA nie widzi żadnych problemów prawnych w związku z proponowanymi zmianami, nie mówiąc już o kwestiach moralnych czy etycznych, i zamierza kontynuować działania. W pełni rozumiem, że nic nie jest idealne. Czasami konieczne są kompromisy. Jednak udział w tym byłby sprzeczny ze wszystkimi zasadami i wartościami, w które całym sercem wierzę" - przekazał Boban, który pełnił funkcję dyrektora departamentu piłki nożnej.

Aleksander Ceferin jest prezydentem UEFA od 2016 roku. W ubiegłym roku ponownie wybrano go do pełnienia tej funkcji. Zmiany w statucie, które popiera Słoweniec, spowodują, że jego pierwsze trzy lata sprawowania władzy nie będą liczyć się do jego kadencji. W związku z tym będzie mógł wziąć udział w wyborach w 2027 roku i tym samym pełnić funkcję prezydenta federacji przez 15 lat. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść podczas kongresu, który odbędzie się 8 lutego w Paryżu.

Zvonimir Boban jest byłym chorwackim piłkarzem. W trakcie kariery występował w takich klubach jak na przykład Milan i Dynamo Zagrzeb. Z włoską ekipą sięgnął między innymi po Ligę Mistrzów w 1994 roku, a także cztery razy po mistrzostwo kraju. Jest także byłym reprezentantem Chorwacji. W drużynie narodowej zagrał w 51 meczach i zdobył z nią brązowy medal na mistrzostwach świata w 1998 roku. Karierę zakończył w 2002 roku. W UEFA pracował od trzech lat.

