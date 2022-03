Kapitan reprezentacji Polski wrócił do Rosji. I gra, jak gdyby nigdy nic

28 lutego, cztery dni od napaści Rosji na Ukrainę i tuż po wykluczeniu rosyjskich klubów z rozgrywek m.in. koszykarskiej Euroligi, w której występował także Zenit, szefowie klubu z Sankt Petersburga przystali na prośbę części zagranicznych zawodników. Ci wyrazili chęć czasowego opuszczenia Rosji, co można było traktować jako wniosek o bezpłatny urlop. Wśród tych graczy był m.in. Mateusz Ponitka, który w Zenicie występuje od 2019 roku i jest kapitanem zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ivan zabrał piłkę i uciekł z mamą do Polski. "Syn pyta: mój dom jeszcze stoi?"

Próbowaliśmy wówczas skontaktować się z Ponitką, ale koszykarz nie chciał komentować sytuacji. Nie przekazywał żadnych informacji także za pośrednictwem mediów społecznościowych, w żaden sposób nie odniósł się do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wiadomo było tylko, że z Rosji wyjechał. Zenit informował, że opuszczenie drużyny w trakcie sezonu nie jest przewidziane w umowach kontraktowych, ale klub "traktuje sytuację ze zrozumieniem".

Według informacji "Przeglądu Sportowego" to, że zawodnicy formalnie byli na bezpłatnym urlopie, nie oznaczało, że nie dążyli do ostatecznego rozstania z klubem. Zenit na takie rozwiązanie się jednak nie zgodził i po kilku dniach zaczął domagać się powrotu "urlopowanych" koszykarzy.

We wtorek okazało się, że Ponitka jest w gronie zawodników, którzy do Sankt Petersburga wrócili. "Po krótkich wakacjach związanych z koniecznością powrotu do domu, Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Billy Baron, Tyson Carter i Alex Poitress wrócili już do zespołu" – napisał klub w lakonicznym oświadczeniu.

LeBron zakrzywia czasoprzestrzeń. Cały koszykarski świat czeka na LeBron&Bronny

Wracając do Rosji i wychodząc w poniedziałek na boisko w meczu przeciwko CSKA, kapitan reprezentacji Polski w naturalny sposób naraził się na krytykę kibiców. Jego ruch będzie odczytywany jako przeciwieństwo zachowania pomocnika piłkarskiej reprezentacji Grzegorza Krychowiaka, który po ataku Rosji na Ukrainę dążył do zakończenia kontraktu z FK Krasnodar. Udało się, choć w dużej mierze dlatego, że FIFA zawiesiła umowy zagranicznych piłkarzy grających w Rosji do 30 czerwca. Krychowiak na zasadzie wypożyczenia przeniósł się do AEK Ateny.

Sytuacja koszykarzy grających w Rosji jest jednak pod tym względem dużo bardziej skomplikowana niż piłkarzy – FIBA, mimo że wykluczyła tamtejsze kluby z rozgrywek pucharowych, wciąż nie zawiesiła rosyjskiej federacji koszykarskiej tak, jak FIFA zrobiła to z piłkarską. W przypadku Ponitki, który ma umowę do końca sezonu 2023/24, odmowa powrotu do Sankt Petersburga mogłaby oznaczać zawieszenie, bo koszykarze nie mają prawnych podstaw do rozwiązania kontraktu.

W tym sezonie zawodnikiem innej rosyjskiej drużyny Parmy Perm był młodszy brat Mateusza - Marcel, także reprezentant Polski. Kilka dni temu klub z Permu poinformował, że wszyscy zagraniczni koszykarze, w tym Polak, odchodzą z zespołu.