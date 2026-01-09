Piorun uderzył w samolot. Pasażerowie przeżyli horror. "Wszystko się świeciło"

Maccabi Tel Awiw bardzo dobrze rozpoczęło spotkanie z Realem Madryt, triumfując w pierwszej kwarcie 25:21. Później kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie zaczęli przejmować gospodarze. Ekipa ze stolicy Hiszpanii triumfowała w drugiej kwarcie 27:22, schodząc na przerwę z jednopunktowym prowadzeniem. Później Real odjechał Izraelczykom i ostatecznie zwyciężył 98:86. Podczas lotu powrotnego Maccabi osoby znajdujące się na pokładzie mogły być potężnie zdenerwowane.

Piorun uderzył w samolot Maccabi

Na około 20 minut przed lądowaniem samolot, którym podróżowała izraelska drużyna wraz z kibicami, został uderzony przez piorun. Kabina została rozświetlona przez błyskawice, a głośny huk i wstrząsy wywołały panikę wśród pasażerów.

Załoga szybko przejęła kontrolę nad sytuacją. Pilot uspokajał podróżnych, podkreślając, że samoloty są przystosowane do tego typu zdarzeń. Mimo to napięcie utrzymywało się jeszcze przez dłuższą chwilę.

Nieoczekiwanie atmosferę zmienili… kibice. Fani Maccabi zaczęli śpiewać i skandować, dopingując drużynę. Ich reakcja pomogła rozładować stres i przywrócić względny spokój na pokładzie.

- Samolot się trząsł, wszystko się świeciło, wszyscy byli pod ogromnym stresem - relacjonował młody zawodnik Oren Sahar w rozmowie z izraelskim portalem One. - Najważniejsze, że bezpiecznie wylądowaliśmy - dodał.

Tak wygląda sytuacja w Eurolidze

W Madrycie Maccabi Tel Awiw poniosło trzecią porażkę z rzędu w Eurolidze. Obecnie w stawce 20 drużyn zajmuje 14. miejsce. Drużyna z Izraela wygrała osiem meczów i przegrała trzynaście. Real z kolei trzynaście razy triumfował oraz doznał ośmiu porażek. To daje mu w tej chwili szóstą lokatę. Zespół ze stolicy Hiszpanii wychodził zwycięsko ze swoich trzech ostatnich pojedynków.