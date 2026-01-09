Ten sezon jest dość trudny dla Jeremy'ego Sochana. Choć San Antonio Spurs spisuje się nadwyraz solidnie - zajmuje drugie miejsce w Konferencji Zachodniej - to sam Polak tak wielkiego udziału w tym sukcesie nie ma, bo trener dość rzadko na niego stawia. W nocy ze środy na czwartek pojawił się na parkiecie w meczu z Los Angeles Lakers, rozegrał ledwie 11 minut, ale najgłośniej zrobiło się o nim po ostatniej syrenie. Wtedy to starł się z jednym z rywali, po czym doszło do sporego zamieszania i niemal rękoczynów. Niewykluczone jednak, że wkrótce o Sochanie zrobi się jeszcze głośniej, ale w Polsce. Koszykarz NBA zdobył się bowiem na wyjątkowy gest.

Jeremy Sochan angażuje się w aukcję charytatywną

Sochan pokazał wielkie serce. Jak? Postanowił wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już za kilka dni WOŚP zagra po raz 34. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przekazane na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci, pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Co zaoferował Sochan?

Zwycięzca licytacji wygra... kolację online z koszykarzem. "To 45 minut swobodnej, szczerej rozmowy, podczas której (przy wspólnym posiłku, który zamówi Jeremy) będzie można poznać Jeremy'ego z zupełnie innej strony. Bez trybun, bez kamer transmisyjnych, bez pośpiechu - tylko rozmowa, ciekawość, anegdoty z życia sportowca i możliwość zadania własnych pytań" - czytamy na stronie, na której można licytować kolację. A to nie koniec. Na zwycięzcę czeka też kilka gadżetów, które wybierze sam Sochan. Aukcja trwa do 12 lutego. Aktualna wartość (stan na 9 stycznia, godzina 8:00) to 2125 zł. Jak dotąd 12 osób wzięło udział w licytacji.

Kolejny wielki gest Sochana

To już kolejny raz, gdy Sochan wspiera WOŚP. Na podobny gest zdobył się w 2023 roku. Wówczas na aukcję wystawił kilka przedmiotów. Zaangażowało się w nią też San Antonio Spurs. Do wylicytowania były: piłka z podpisami koszykarza i jego kolegów z drużyny, koszulka z autografem zawodnika, a także cztery bilety na mecz San Antonio Spurs.