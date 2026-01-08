Jest głos z USA ws. Sochana i 17-krotnych mistrzów NBA. "Tak go postrzegają"

Kariera Jeremy'ego Sochana stanęła w miejscu. Polak stał się żelaznym rezerwowym w San Antonio Spurs. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni w ciągu ledwie kilkunastu miesięcy. Przed rokiem Sochan wychodził regularnie w pierwszej piątce.

REKLAMA

Zobacz wideo Boruc wraca do początków kariery: Nigdy nie lubiłem być bramkarzem

Wpływ na to miało kilka czynników. W okresie przygotowawczym Polaka dręczyły kontuzje. W Spurs zmienił się trener - po udarze Gregga Popovicha stery objął dotychczasowy asystent, Mitch Johnson. Sama drużyna z San Antonio znacząco przyspieszyła. Sochan jest elementem, który już nie pasuje do teksańskiej układanki.

Jeremy Sochan na uboczu

Kiedy Polak dostaje szanse, spisuje się nieźle. Zeszłej nocy zagrał 12 minut w meczu przeciwko Los Angeles Lakers. Zdobył sześć punktów i raz asystował. Dzień wcześniej z Memphis Grizzlies zaliczył sześć zbiórek. Występy 22-latka są jednak nieregularne. W ostatnich tygodniach nie wstał z ławki w aż dziewięciu meczach.

Zobacz też; Kuriozalny mecz w Lidze Mistrzów. Wystarczyło siedem minut

Coraz więcej mówi się o możliwości zmiany klubu. We wczorajszej analizie sytuacji Sochana dziennikarz Sport.pl, Piotr Wesołowicz wymienił cztery możliwe kierunki. New York Knicks, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns oraz Los Angeles Lakers - w każdej z tych drużyn mógłby pełnić znaczącą rolę. Co więcej, Spurs mogłoby pozyskać zawodnika, który lepiej pasowałby do potrzeb zespołu. Okienko transferowe zamyka się 5 lutego.

Oto szansa dla Sochana?

Na łamach TVP Sport swoją opinią na temat postawy Sochana podzielił się Dusty Garza. Jest to dziennikarz zajmujący się przede wszystkim zespołem San Antonio Spurs. Uważa on, że faktycznie może dojść do hitowej transakcji. "Słyszałem od kierownictwa drużyn rywalizujących ze Spurs, że Jeremy byłby cennym nabytkiem dla ich drużyn. Na przykład Los Angeles Lakers postrzegają go jako kogoś, kto mógłby im pomóc" - stwierdził Garza.

Oba zespoły rywalizują w konferencji zachodniej NBA. W tym sezonie lepiej radzi sobie San Antonio Spurs. Z bilansem 26-11 plasują się na drugim miejscu. Prowadzi Oklahoma City Thunder (31-7). Lakersi (23-12) z Luką Donciciem w składzie zajmują czwartą lokatę.