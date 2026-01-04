Wielki sukces Barcelony. Czekała na to 639 dni

Koszykarski zespół FC Barcelony jest jednym z najbardziej utytułowanych na Starym Kontynencie w XXI wieku. Dwukrotnie wygrywał Euroligę (w 2003 oraz 2010 roku), potrafił dominować rywalizację na krajowym podwórku. To też on "wypuścił na świat" słynnych braci Gasol, którzy stali się gwiazdami NBA oraz MVP międzynarodowych imprez. W ostatnich paru sezonach Barca nie straciła specjalnie na silę, bo wciąż osiągała niezłe wyniki, ale zdecydowanie gorsze od Realu Madryt.

Wielki sukces Barcy. Czekała na to 639 dni

Klub Florentino Pereza ma możliwości finansowe, które są wielkim atutem również jego koszykarskiej sekcji. Zespół prowadzony przez Chusa Mateo (a obecnie Sergio Scariolo) w 2023 roku wygrał Euroligę, w 2024 grał w jej finale, a w latach 2024-2025 zdobywał też mistrzostwo Hiszpanii. W międzyczasie był nieuchwytny dla swoich największych rywali. FC Barcelona przegrała aż dziewięć kolejnych spotkań z Realem.

W niedzielę Blaugrana wreszcie zakończyła jednak "El Clasico" z korzystnym wynikiem. Choć w ligowej tabeli wypada gorzej nie tylko od zespołu z Madrytu, ale też UCAM Murcii oraz Valencii Basket, to nieoczekiwanie zdołała znaleźć sposób na ekipę Scariolo. Pokonała ją 105:100. Wielkimi bohaterami okazali się gracze obwodowi Barcy. Kevin Punter, Nicolas Laprovittola oraz Tomas Satoransky zdobyli łącznie 52 punkty oraz rozdali 13 asyst.

"Wielki dzień Barcy na boisku Real Madryt" - pisze katalońskie "Mundo Deportivo". Klub Joana Laporty odniósł właśnie sukces, który nie przejdzie bez echa w Hiszpanii.