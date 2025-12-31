Polscy kibice piłki koszykowej będą mogli podziwiać między innymi legendarnego LeBrona Jamesa, popisy strzeleckie Stephena Curry'ego czy powrót do gry Nikoli Jokicia po odniesionej kontuzji. Umowa na transmitowanie rozgrywek NBA przez Telewizję Polską, jak czytamy w komunikacie, ma obowiązywać "przez kilka sezonów".

"Hej, hej tu NBA" znowu w TVP!

Dawne zawołanie Włodzimierza Szaranowicza przed meczami NBA jest pamiętane przez nieco starsze grono fanów koszykówki zza oceanu. Podobnie jak głos komentatora Ryszarda Łabędzia. To właśnie w latach 90. w Polsce nastał "boom" na tę dyscyplinę, do czego regularne transmisje w TVP walnie się przyczyniły. Michael Jordan, Shaq O'Neal, John Stockton, Hakeem Olajuwon - te nazwiska były doskonale znane miłośnikom koszykówki. Po wielu latach przerwy najlepsza liga świata wraca pod strzechy.

"Nadawca publiczny pokaże dwa mecze fazy zasadniczej tygodniowo, decydujące spotkania Pucharu NBA, wybrane mecze fazy playin oraz play-off, a także jedną z serii finałów konferencji i wszystkie mecze finałów ligi" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

TVP zyskała prawa do pokazywania NBA po tym, jak przez wiele sezonów rozgrywki te gościły na różnych, najczęściej płatnych kanałach, by wymienić m.in. Wizję TV czy Canal Plus. Po latach obecności NBA u tego ostatniego nadawcy władze ligi poinformowały, że od sezonu 2025/26 nowym transmitującym będzie grupa Warner Bros. Discovery, a mecze w Polsce będzie pokazywał Eurosport. Teraz okazuje się, że nie tylko.

- Hej, hej tu NBA, zaczynamy już w styczniu, a tymczasem szampańskiej zabawy i pomyślności w Nowym Roku! - napisał na platformie X szef TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

Najbliższe spotkania NBA zostaną rozegrane jeszcze 31 grudnia. Charlotte Hornets podejmie Golden State Warriors (o godzinie 19 polskiego czasu), Atlanta Hawks zmierzy się z Minnesotą Timberwolves (o godz. 21), Indiana Pacers powalczy z Orlando Magic (także o 21), a Cleveland Cavaliers zagra przeciwko Phoenix Suns (o 21.30).