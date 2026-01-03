Niepokojące obrazki z Sochanem w meczu Spurs. Kibice od razu wydali wyrok

Jeremy Sochan utkwił w głębokiej rezerwie San Antonio Spurs. Jego kłopoty zaczęły się od fazy play-off NBA Cup, gdzie wszystkie trzy mecze przesiedział na ławce. Potem zaczął grać w kratkę - wystąpił w dwóch spotkaniach (kolejno 16 i 11 minut), dwa kolejne spędził wśród zmienników, następnie zagrał dwukrotnie (dwie i pięć minut) i znów spędził dwie potyczki w rezerwie. Przełomu nie przyniósł sobotni mecz z Indianą Pacers, finalistami poprzedniego sezonu NBA (przegrali 3-4 z Oklahomą City Thunder).

San Antonio Spurs pokonali Indianę Pacers. Jeremy Sochan tylko patrzył

Teksańczycy nieznaczne przegrali pierwszą kwartę (30:31), ale w drugiej przeprowadzili skuteczną kontrofensywę i wyszli nawet na 15-punktowe prowadzenie, a na koniec wygrywali 71:58. Początek trzeciej odsłony to dalsze popisy gości (19 pkt różnicy na ich korzyść), którzy z czasem osłabli i prowadzili już tylko 93:85.

Jednak w ostatniej kwarcie Spurs wrzucili wyższy bieg i byli nawet o 17 pkt do przodu, aby ostatecznie wygrać spotkanie 123:113. Ich najlepszymi strzelcami byli De'Aaron Fox (24 pkt) i Dylan Harper (22 pkt), u gospodarzy najskuteczniejszy był Pascal Siakam (23 pkt). A Sochan ponownie nie dostał ani sekundy od trenera Mitcha Johnsona (tak samo jak Bismack Biyombo i Jordan McLaughlin).

Jeremy Sochan znów pominięty w San Antonio Spurs. W sieci zawrzało

Dla polskiego koszykarza był to trzeci z rzędu i ósmy z ostatnich dwunastu meczów bez wejścia na parkiet. Nie umknęło to uwadze kibiców, którzy w mediach społecznościowych wyrażali opinie dotyczące absencji 22-latka.

"Sochan to tak naprawdę jedenasty zawodnik w tej drużynie. Ciekawe, co Spurs z nim zrobią, gdy nadejdzie koniec okresu transferowego. Czas na Cartera Bryanta!", "Jak źle Sochan radzi sobie na treningach, skoro Carter Bryant dostaje tyle minut?", "Część mnie uważa, że Vassell i Sochan powinni odejść, ale podobają mi się przebłyski wielkości, które widzę w Vassellu. Po prostu nie jest to spójna forma. Poza tym Bryant potrzebuje powtórek w G League" - czytamy. Choć nie wszyscy byli tak krytyczni.

"Z całym szacunkiem dla naszych chłopaków, ale Harrison Barnes, Kelly Olynyk, Julian Champagnie i Bryant mają łącznie 4/24 rzuty za 3 punkty, ale Sochan nie może wejść na parkiet z powodu swojej skuteczności? W taką noc równie dobrze możemy pozwolić mu grać, więc oczywiście nie chodzi tylko o jego skuteczność. Dzieje się coś o wiele ważniejszego" - ocenił jeden z nich.

Być może chodzi o kwestie zdrowotne. "Ekipa telewizyjna Pacers podkreśliła, jak silny jest zespół Spurs, zwracając uwagę na to, że Sochan, dziewiąty wybór w drafcie z uczelni Baylor, ostatnio nawet nie dotknął parkietu. Następnie kamery uchwyciły go na ławce rezerwowych z lodem na kolanie" - zauważył jeden z użytkowników, dodając krótkie nagranie. A inny kibic podsumował: "Sochan wciąż jest dobrym kolegą z drużyny. Nadal kibicuje swoim chłopakom na ławce rezerwowych. Niech zagra!".

Jeremy Sochan w tym sezonie NBA notuje średnio 5 punktów; 3,1 zbiórki oraz 1,2 asysty na spotkanie. Być może poprawi te liczby w domowym spotkaniu San Antonio Spurs z Portland Trail Blazers, zaplanowanym na niedzielę 4 stycznia (czasu polskiego).

Aktualnie drużyna z Teksasu ma bilans 25-9, co daje jej drugie miejsce w Konferencji Zachodniej. Prowadzą broniący tytułu Oklahoma City Thunder z bilansem 30-5.