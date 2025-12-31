8 meczów i do widzenia. Tak potraktowali Polaka

Droga Kacpra Rosy do Ekstraklasy była niezwykle kręta. W trakcie swojej kariery był co prawda rezerwowym bramkarzem w Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok czy Wiśle Kraków, ale w żadnej z tych drużyn nie otrzymał szansy na ligowe występy.

Rozwiązaniem były występy w niższych ligach. Po półroczu w Stomilu Gorzów Wielkopolski Rosa dostał szansę od jeszcze drugoligowego Motoru Lublin. W Ekstraklasie zagrał tylko 17 spotkań, ale dał się zapamiętać z absurdalnej pomyłki w meczu z Legią Warszawa. Cel jednak osiągnął - wyszedł na boisko podczas meczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Azerska przygoda Kacpra Rosy

Jak opowiadał w rozmowie z TVP Sport, Rosa już w styczniu tego roku wiedział, że opuści Lublin. Jego agent poinformował, że otrzymał ofertę z Azerbejdżanu. W tamtejszej lidze robi furorę Mateusz Kochalski, a do tego grę w tym kraju polecał bramkarz Motoru - Ivan Brkić. 31-latek postanowił zaryzykować i w lipcu podpisał kontrakt z klubem Kapaz Gandża.

Debiut przyszedł szybko. Nie był jednak udany. Kapaz przegrał u siebie 0:3. Na pierwsze punkty drużyna z Gandży czekała do ósmej kolejki. Udało się wtedy tygrać z drużyną Shamakhi. Rosa zagrał w tym meczu, ale we wcześniejszych meczach już trzykrotnie zasiadał na ławce rezerwowych. Czarę goryczy przelało listopadowe spotkanie z Sabah. Goście wygrali 3:1, a asystę przy ostatniej bramce zaliczył Tymoteusz Puchacz.

Pół roku i koniec

Po tym występie Rosa wrócił na ławkę rezerwowych. Jak się okazało - na krótko. Tuż przed świętami Kapaz poinformowało o rozwiązaniu kontraktów z polskim bramkarzem, a także z obrońcą Pedro Gomesem - obaj dołączyli do drużyny latem. Kacper Rosa wystąpił w ośmiu meczach, w których nie zachował żadnego czystego konta i stracił aż 24 bramki.

Były już klub Kacpra Rosy zajmuje obecnie 10. miejsce w 12-zespołowej lidze azerskiej. Bilans zespołu to trzy zwycięstwa oraz trzynaście porażek. Liderem jest Sabah z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, a jeden punkt mniej ma Karabach Agdam, w którym pierwsze skrzypce gra Mateusz Kochalski.