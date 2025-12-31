Polscy kibice pokazali, co naprawdę myślą o Świątek. Wszystko jasne!

Rok temu za wygranie plebiscytu Momenty Roku dziękowała wam Aleksandra Mirosław. Wówczas nie miała sobie równych, bo zdobyła jedyny dla Polski złoty medal na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Teraz nasza królowa wspinaczki wywalczyła kolejne mistrzostwo świata i już jedenasty raz w karierze pobiła rekord świata. Ale w naszym plebiscycie zajęła dopiero piąte miejsce. Tym razem nie było mocnych na Igę Świątek.

Rok temu najlepsze momenty Świątek docenialiście, ale nie aż tak, jak ten złoty moment Mirosław. Dwa lata temu wyczyny Igi na światowych kortach przegrały w Momentach Roku z wielkim triumfem siatkarzy. Wtedy za docenienie wygranej 3:0 z Włochami w rzymskim finale mistrzostw Europy dziękował wam na Sport.pl Aleksander Śliwka, kapitan tamtej złotej ekipy. A teraz czytelnikom naszego serwisu dziękuje Świątek.

Świątek pod wrażeniem. "Ten moment został tak mocno doceniony"

- Bardzo dziękuję za każdy głos i za to, że moje zwycięstwo na Wimbledonie zostało uznane za Moment Roku 2025 w polskim sporcie. To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo pokazuje, że ten sukces był przeżywany wspólnie, nie tylko przeze mnie i mój zespół, ale przez kibiców w całej Polsce – mówi Iga. - Wimbledon to turniej wyjątkowy, z historią i tradycją, które czuje się od pierwszego wejścia na kort. Wygrana tam była spełnieniem jednego z moich największych sportowych marzeń i momentem, który na zawsze zostanie ze mną. Cieszę się również, że ten moment został tak mocno doceniony w kontekście całego polskiego sportu - dodaje.

Wimbledoński triumf Świątek rzeczywiście mocno doceniliście. Z prawie 42 tysięcy głosów w naszym plebiscycie aż 35,50 proc. przypadło Idze. Nasza tenisistka od startu głosowania 22 grudnia aż do finału 30 grudnia prowadziła z ogromną, niezagrożoną przewagą.

Taki wynik nie dziwi. Wygrywając Wimbledon, Świątek sprawiła niespodziankę. Raz, że wcześniej wiele razy podkreślała, że na trawie nie czuje się komfortowo. Dwa, że w pierwszej części 2025 roku nie była w stanie wygrać żadnego turnieju i w światowym rankingu spadła z miejsca drugiego nawet na ósme. I nagle w najstarszym i najbardziej prestiżowym turnieju świata znów zobaczyliśmy geniusz Polki. Świątek nie miała sobie równych, co podkreśliła finałem wygranym z Amandą Anisimovą aż 6:0, 6:0.

Momenty Roku to plebiscyt Sport.pl, który miał właśnie swoją trzecią edycję. Chcąc docenić najlepsze chwile polskiego sportu w danym roku, tradycyjnie w grudniu wybieramy 10 momentów i wszystkie przypominamy tekstami autorstwa naszych dziennikarzy, którzy zwykle obsługiwali na miejscu te wydarzenia. O tych wyjątkowych sukcesach rozmawiamy też ze specjalnymi gośćmi. W tym roku swoimi spostrzeżeniami i typami podzielili się z nami były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, lider zespołu T.Love Muniek Staszczyk i legendarny komentator Dariusz Szpakowski.

Wszyscy, tak samo jak czytelnicy Sport.pl, byli przekonani, że moment roku 2025 w polskim sporcie zawdzięczamy Idze Świątek.

Wyniki plebiscytu Momenty Roku 2025: