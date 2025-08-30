Powrót na stronę główną
Tak wygląda tabela grupy D po wygranej Polaków nad Izraelem! Co za widok
To nie był taki mecz jak ze Słowenią, formy ewidentnie dziś brakowało w ofensywie. Najważniejsze jednak, że w kluczowym momencie wytrzymaliśmy! Reprezentacja Polski koszykarzy ograła Izrael 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13) i pozostaje niepokonana po dwóch meczach EuroBasketu 2025. Ta wygrana daje nam awans w tabeli grupy D!
30.08.2025 Katowice, Spodek . Jordan Loyd podczas meczu w ramach Mistrzostw Europy. Mecz Polska - Izrael
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Nasza reprezentacja w kapitalnym stylu rozpoczęła EuroBasket. Okazało się, że na europejskim czempionacie potrafimy być prawdziwym katem Słoweńców i już na drugim turnieju z rzędu Polacy ograli Lukę Doncicia i spółkę, tym razem 105:95 (w 2022 roku pokonaliśmy ich w ćwierćfinale). Po takim początku morale wokół tej drużyny, która przed turniejem nie wydawała się być w dobrej formie, znacznie wzrosło. Zyskaliśmy ważny argument w walce o wyjście z grupy i to z dobrego miejsca. 

Triumf mimo fatalnej drugiej połowy. Polska nadal niepokonana!

Nie wolno było jednak popadać w samozachwyt, zwłaszcza że nasz następny rywal, czyli Izrael też swoje potrafi. Turniej zaczęli od wygranej 83:71 z Islandią. Zwycięstwo z nimi było warunkiem o zajęcie co najmniej miejsca w Top 2 naszej grupy. Na co szanse zdecydowanie były, jako że drugi mecz na turnieju, tym razem z Francją (95:103), przegrali Słoweńcy. 

Pierwsza połowa meczu ułożyła się dla nas doskonale. Prowadziliśmy po niej 37:26 i dobrze neutralizowaliśmy ofensywę rywali. Niestety wtedy przyszła trzecia kwarta. Izraelczycy rzucili nam w niej prawie tyle samo punktów, co w dwóch poprzednich (25), a my popadliśmy w marazm, zdobywając tylko 11. W ostatniej kwarcie walka trwała do samego końca, do ostatnich sekund. Ostatecznie rzut Jordana Loyda na 66:64 oraz dobra obrona w ostatniej akcji okazały się kluczowe! Polska wygrała drugi mecz na tych mistrzostwach.

W tabeli coraz lepiej

Zwycięstwo z Izraelem sprawia, że Polacy mają na koncie komplet czterech punktów. Sprawia to, iż w tabeli awansowali na drugie miejsce. Przed nimi są wyłącznie Francuzi. Za nami kolejno Izrael oraz Belgia z takim samym dorobkiem punktowym (3 pkt). Słowenia oraz Islandia mają po dwa "oczka" i zero zwycięstw na koncie. Kolejne spotkanie nasza kadra rozegra z Islandią w niedzielę 31 sierpnia o 20:30. 

Tabela grupy D po meczu Polska - Izrael:

  1. Francja - 2 mecze, 4 pkt, bilans małych punktów 195:159
  2. Polska - 2 m., 4 pkt, 171:159
  3. Izrael - 2 m., 3 pkt, 147:137 
  4. Belgia - 2 m., 3 pkt, 135:156 
  5. Słowenia - 2 m., 2 pkt, 190:208 
  6. Islandia - 2 m., 2 pkt, 135:154

