Legia ogłosiła hitowy transfer. Reprezentant Polski wraca do kraju!

Informację o tym, że do Legii może trafić Kamil Piątkowski, podał w piątek portal meczyki.pl. Okazuje się, że ośmiokrotny reprezentant Polski miał jeden konkretny warunek - Legia musiała awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Podopiecznym Edwarda Iordanescu udało się sprostać temu zadaniu i Legia zaczęła działać błyskawicznie. Do AS Romy odszedł Jan Ziółkowski - na czym stołeczny klub zarobi minimum 6,5 mln euro - a teraz klub ogłosił sprowadzenie Kamila Piątkowskiego - byłego piłkarza Rakowa Częstochowa, któremu nie udało się przebić w RB Salzburg.

"Kamil Piątkowski piłkarzem Legii Warszawa! Reprezentant Polski podpisał kontrakt do końca sezonu 2028/2029" - poinformowała Legia.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii i nie mogę się już doczekać pierwszego treningu. Wracam do Ekstraklasy bogatszy o doświadczenia - mecze w Lidze Mistrzów UEFA, w lidze austriackiej, na wypożyczeniach i w reprezentacji Polski. Jestem waleczny i priorytetem jest dla mnie, żeby wygrywać każdy mecz, zdobyć mistrzostwo Polski, Puchar Polski i zwyciężać w europejskich pucharach - powiedział Piątkowski w rozmowie ze stroną Legii.

- Każdy w Polsce wie, jakim piłkarzem jest Kamil. Liczymy, że wniesie naszego do zespołu stabilizację i doświadczenie. Potrzebujemy takich zawodników, którzy jednocześnie mogą być liderami tej drużyny, dlatego cieszymy się, że Kamil do nas dołączył. Jestem przekonany, że podjęliśmy właściwą decyzję - dodał Fredi Bobić z Legii Warszawa.

Piątkowski ma 25 lat, osiem razy wystąpił w reprezentacji Polski, dla której strzelił jednego gola. W poprzednim sezonie zagrał 14 meczów w austriackiej Bundeslidze i 13 spotkań w lidze tureckiej, gdzie był wypożyczony.