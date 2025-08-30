Największy rywal Zmarzlika przeszedł do historii! Co za finał GP Polski

Bartosz Zmarzlik oraz Brady Kurtz to zdecydowanie najważniejsi aktorzy całego tegorocznego Speedway Grand Prix. Australijczyk notuje obecnie kapitalną serię trzech zwycięstw turniejowych z rzędu. Dwukrotnie za jego plecami przyjeżdżał Zmarzlik, który jednak ostatnio w Rydze przyjechał czwarty i Kurtz odrobił do niego 6 pkt w klasyfikacji generalnej. W dodatku Australijczyk na co dzień jeździ w barwach Betard Sparty Wrocław, więc kolejne zawody, właśnie na Dolnym Śląsku, odbywały się na torze, na którym trenuje na co dzień. Ma też genialną domową średnią punktów na bieg w PGE Ekstralidze, bo aż 2,571.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Pretendenci od początku rozdawali karty

Zmarzlik i Kurtz bardzo szybko pokazali, że kwestię zwycięzcy tego GP chcą rozstrzygnąć między sobą. Obaj w doskonałym stylu wygrali swoje pierwsze dwa biegi. Polakowi nie dali rady ani bardzo szybki Jan Kvech, ani brytyjski duet Robert Lambert - Dan Bewley. Za to Australijczyk musiał w biegu nr 7 powalczyć nieco ze swoim rodakiem Jackiem Holderem, ale ostatecznie nie dał mu szans. Oprócz nich komplet punktów miał też Jason Doyle, a wrocławskich fanów cieszyć mogła też dobra postawa Macieja Janowskiego (5 pkt). Gorzej było z trzecim z Polaków Dominikiem Kuberą, bo on akurat przywiózł tylko dwa "oczka".

Można się było zastanawiać, kto przegra jako pierwszy. Był to Kurtz, którego w biegu nr 11 za plecami dzięki świetnej defensywie przywiózł Max Fricke. Za to Zmarzlik musiał się chwilę później namęczyć z Andrzejem Lebiediewem i Jackiem Holderem. Zrobił to jednak skutecznie. To samo było zresztą w wyścigu nr 14, tylko tu rywalami byli Fredrik Lindgren i Anders Thomsen. Polakowi było wszystko jedno. Poszedł szeroko, przyciął do krawężnika, po czym znów nabrał prędkości, dzięki czemu wygrał. Kurtz odpowiedział demolką na Doyle'u i Kvechu (teoretycznie na Lambercie też, ale on został wykluczony za upadek z jego winy).

Pierwsze starcie dla Zmarzlika. Liczył się jednak tylko finał

Zmarzlik jeszcze przed ostatnim biegiem fazy zasadniczej był pewien miejsca w Top 2, czyli bezpośredniego awansu do finału. Kurtza mógł wyprzedzić jeszcze Mikkel Michelsen (przy swojej trójce i zerze Australijczyka). Polscy fani mogli więc na chwilę mocniej skupić się na Macieju Janowskim, który po pięciu punktach w dwóch biegach, w dwóch kolejnych przywiózł dwa zera i nadal nie był pewien jazdy w półfinale (miejsca 3-10).

Janowski zdobył punkt w biegu nr 17 i dzięki temu wyprzedził Lindgrena, "wślizgując" się do półfinału z 10. miejsca. Za to Kurtz i Zmarzlik spotkali się w biegu nr 19. Walka była niezwykle zacięta, mijali się kilka razy, ale ostatecznie Polak pokonał Australijczyka i po raz pierwszy w karierze(!) skończył fazę zasadniczą z kompletem punktów. Kurtz nie miał jednak co rozpaczać, bo pokonując w tym samym biegu Michelsena zapewnił sobie awans bezpośrednio do finału.

Do Zmarzlika i Kurtza w finale dołączyli Jack Holder oraz Dan Bewley. Ten pierwszy niespodziewanie, bo w fazie zasadniczej był bez wygranej, a tu dość spokojnie w półfinale dojechał do mety pierwszy przed Lebiediewem. Brytyjczyk z kolei znokautował stawkę z Michelsenem, Doyle'm i Janowskim. Polak skończył te zawody na dziesiątym miejscu.

Co za walka w finale! Kurtz dorównał legendzie!

W finale kapitalnie wystartował Kurtz, a Zmarzlik utknął nieco za Bewleyem. Polak gonił jak szalony, ale musiał jednocześnie walczyć z Brytyjczykiem. Ostatecznie Bewleya pokonał, jednak na Kurtza zabrakło mu toru. Australijczyk jako drugi żużlowiec w historii wygrał czwarty raz z rzędu! Wcześniej udało się to tylko legendarnemu Tony'emu Rickardssonowi. Odrobił tym samym dwa punkty do Zmarzlika w klasyfikacji generalnej i przed ostatnią rundą 13 września w Vojens w Danii traci do Polaka tylko trzy punkty!

Wyniki GP Polski we Wrocławiu: