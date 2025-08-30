Znamy dokładny terminarz Ligi Konferencji. Co za wieści dla polskich klubów

To będzie historyczny sezon Ligi Konferencji dla polskiej piłki nożnej. Mamy w tych rozgrywkach aż cztery kluby PKO Ekstraklasy, które realnie mogą myśleć o walce o play-offy, a nawet o bezpośredni awans do 1/8 finału, choć niektórzy rywale będą wymagający. Do tego mogą zdobyć sporo punktów do rankingu UEFA. Polska może powalczyć o miejsce w czołowej dziesiątce i tym samym mieć Ligę Mistrzów bez kwalifikacji.
W piątek wylosowano rywali w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Polskie kluby, czyli Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, będą miały na swojej drodze rywali z mocnych lig oraz kilka znanych marek. Wśród nich są m.in. Rayo Vallecano, Mainz, Szachtar Donieck, Sparta Praga, Rapid Wiedeń, AZ Alkmaar i RC Strasbourg.
W sobotę UEFA opublikowała dokładny terminarz LK. Musiała uwzględnić kwestie logistyczne, pogodowe, klimatyczne i transmisji w telewizjach, a także liczbę przedstawicieli danego kraju w rozgrywkach.
Zobacz też: Grabara ujawnił, jak Szczęsny został nr 1 w składzie. "Spacyfikował go"
Pory czwartkowych spotkań będą dwie (18:45 i 21:00), co jest już tradycją, jeśli chodzi o rywalizację w Lidze Konferencji. Zdarzają się wyjątki i pojedyncze mecze mogą się odbywać we wtorek lub środę, albo wcześniej w czwartek. W ostatniej kolejce wszystkie mecze będą się odbywać o jednej godzinie (21:00) w ramach multiligi.
Liga Konferencji ruszy na początku października. Rywalizacja w fazie zasadniczej skończy się w połowie grudnia.
1. kolejka (2 października):
2. kolejka (23 października):
3. kolejka (6 listopada):
4. kolejka (27 listopada):
5. kolejka (11 grudnia):
6. kolejka (18 grudnia):
Finał Ligi Konferencji odbędzie się 27 maja 2026 r. na Red Bull Arenie w Lipsku.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!