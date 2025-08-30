Znamy dokładny terminarz Ligi Konferencji. Co za wieści dla polskich klubów

To będzie historyczny sezon Ligi Konferencji dla polskiej piłki nożnej. Mamy w tych rozgrywkach aż cztery kluby PKO Ekstraklasy, które realnie mogą myśleć o walce o play-offy, a nawet o bezpośredni awans do 1/8 finału, choć niektórzy rywale będą wymagający. Do tego mogą zdobyć sporo punktów do rankingu UEFA. Polska może powalczyć o miejsce w czołowej dziesiątce i tym samym mieć Ligę Mistrzów bez kwalifikacji.

Znamy dokładny terminarz Ligi Konferencji

W piątek wylosowano rywali w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Polskie kluby, czyli Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, będą miały na swojej drodze rywali z mocnych lig oraz kilka znanych marek. Wśród nich są m.in. Rayo Vallecano, Mainz, Szachtar Donieck, Sparta Praga, Rapid Wiedeń, AZ Alkmaar i RC Strasbourg.

W sobotę UEFA opublikowała dokładny terminarz LK. Musiała uwzględnić kwestie logistyczne, pogodowe, klimatyczne i transmisji w telewizjach, a także liczbę przedstawicieli danego kraju w rozgrywkach.

Pory czwartkowych spotkań będą dwie (18:45 i 21:00), co jest już tradycją, jeśli chodzi o rywalizację w Lidze Konferencji. Zdarzają się wyjątki i pojedyncze mecze mogą się odbywać we wtorek lub środę, albo wcześniej w czwartek. W ostatniej kolejce wszystkie mecze będą się odbywać o jednej godzinie (21:00) w ramach multiligi.

Liga Konferencji ruszy na początku października. Rywalizacja w fazie zasadniczej skończy się w połowie grudnia.

Terminarz polskich klubów w fazie ligowej Ligi Konferencji:

1. kolejka (2 października):

18:45: Lech Poznań - Rapid Wiedeń

18:45: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans

21:00: Legia Warszawa - Samsunspor

21:00: Raków Częstochowa - Universitatea Craiova

2. kolejka (23 października):

18:45: Szachtar Donieck - Legia Warszawa

18:45: Strasbourg - Jagiellonia Białystok

21:00: Lincoln Red Imps - Lech Poznań

21:00: Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa

3. kolejka (6 listopada):

18:45: NK Celje - Legia Warszawa

18:45: Sparta Praga - Raków Częstochowa

21:00: Rayo Vallecano - Lech Poznań

21:00: Shkendija - Jagiellonia Białystok

4. kolejka (27 listopada):

18:45: Lech Poznań - FC Lausanne

18:45: Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń

21:00: Legia Warszawa - Sparta Praga

21:00: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio

5. kolejka (11 grudnia):

18:45: FC Noah - Legia Warszawa

18:45: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano

21:00: Lech Poznań - FSV Mainz

21:00: Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar

6. kolejka (18 grudnia):

21:00: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps

21:00: Sigma Ołomuniec - Lech Poznań

21:00: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok

21:00: Omonia Nikozja - Raków Częstochowa

Finał Ligi Konferencji odbędzie się 27 maja 2026 r. na Red Bull Arenie w Lipsku.

