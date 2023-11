Bilans wstydu Śląska Wrocław. Kolejna porażka

Parafrazując znane powiedzenie - równowaga w sporcie musi zostać zachowana. Widać to na przykładzie wyników piłkarskiej i koszykarskiej sekcji Śląska Wrocław. Piłkarze Jacka Magiery w poprzednim sezonie walczyli do końca o utrzymanie, a obecnie prowadzą w tabeli ekstraklasy. Z kolei koszykarze w poprzednim sezonie zostali wicemistrzami Polski, a tym sezonie wygrali dotychczas zaledwie cztery z 17 spotkań (dziewięć w lidze i osiem w EuroCup) rozegranych we wszystkich rozgrywkach.

Śląsk Wrocław z ósmą porażką z rzędu na europejskich parkietach

Szczególnie bilans w europejskich rozgrywkach jest druzgocący. Śląsk Wrocław w EuroCup przegrał wszystkich osiem dotychczasowych spotkań. Ostatnia porażka miała miejsce środowego popołudnia na swoim parkiecie przeciwko litewskiemu Lietkabelis.

Do przerwy wynik nie prezentował się najgorzej dla gospodarzy. Co prawda prowadzili w pewnym momencie drugiej kwarty 35:34, ale ostatecznie na przerwę schodzili, przegrywając 36:43. Kluczem do trumny okazała się trzecia kwarta przegrana 14:25. Było 60:58 i tylko cud mógłby sprawić, że Śląsk wygrałby wreszcie mecz. Gospodarze rzucili się w szaleńczą pogoń i powoli niwelowali straty. Niestety zabrakło czasu, czy też konsekwencji w grze przez cały mecz i wrocławianie przegrali cały mecz 71:75. Odrobili w ostatniej kwarcie aż czternaście punktów, ale cóż tego. Ponieśli ósmą porażkę z rzędu w EuroCup.

Jak łatwo się domyślić - Śląsk Wrocław zajmuje ostatnie (dziesiąte) miejsce w tabeli i grozi mu widmo zakończenia pierwszej rundy gier w grupie B bez wygranej. Na zmianę tego przed rundą rewanżową mają tylko jedno podejście. W dziewiątej kolejce zagrają z przedostatnim Turkiem Telekom, który ma na koncie tylko jedną wygraną. To spotkanie zostanie rozegrane w Turcji we wtorek 28 listopada.