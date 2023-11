Koledzy uwielbiają Sochana. Co za słowa!

Jeremy Sochan do NBA wszedł w 2022 roku i w pierwszym sezonie notował 11,0 punktu, 5,3 zbiórki oraz 2,5 asysty na mecz w 56 występach. Dla debiutanta były to niezłe statystyki, ale przed nowym sezonem trener Gregg Popovich uznał, że ma na Polaka nowy plan. Postanowił zrobić z silnego skrzydłowego... rozgrywającego. Początki Sochana na nowej pozycji są trudne, ale całe San Antonio wierzy w powodzenia planu Popovicha.

Jeremy Sochan ma poparcie całego San Antonio Spurs. Trener zrobił na nim "eksperyment"

ESPN wskazuje, że trener Gregg Popovich przed sezonem postanowił dokonać na Sochanie eksperymentu. Zawodnik został zepchnięty na nieznaną pozycję i otrzymał zadanie kierowania akcjami zespołu, czego nie robił nigdy wcześniej. Nowe obowiązki Polaka miały pomóc głównie w defensywie drużyny. Sztab szkoleniowy uznał, że nowy rozgrywający częściowo sam musi nauczyć się trudnej roli.

- Nie może grać jak Chris Paul ani nie może grać jak John Stockton. Musi być Jeremym Sochanem. Obserwujemy jak gra i pomagamy mu zrozumieć, jak kierować zespołem i kiedy dobierać odpowiednie zagrania. Musi jednak robić to wszystko po swojemu - przekonuje Popovich w rozmowie z ESPN. Po przesunięciu Sochana na nową pozycję jego średnia punktów spadła na 10,4 na mecz, ale asyst wzrosła do 4,5. Powoli pojawiają się więc efekty.

Koledzy dumni z Jeremy'ego Sochana. "Rośnie w nim pewność siebie"

Poza wsparciem i wiarą trenera 20-latek może również liczyć na kolegów z zespołu. Ci wypowiadają się o nim w samych superlatywach i przekonują, że może być on wielkim zawodnikiem na nowej pozycji. - Mamy świetną relację i jesteśmy przyjaciółmi. Teraz możemy wymieniać się spostrzeżeniami z gry na tej pozycji - mówi Tre Jones, czyli jedyny rozgrywający w ekipie z San Antonio. Teraz to właśnie on jest rezerwowym Sochana i stara się mu podpowiadać.

Zaangażowanie i wielkie szanse Polaka na nowej pozycji widzą także dwie największe gwiazdy Spurs - Keldon Johnson i Victor Wembanyama. Obaj kibicują koledze i przekonują, że są z niego niezwykle dumni. - Myślę, że on doskonale nadaje się do tej roli. Z każdym meczem staje się coraz lepszy i rośnie w nim pewność siebie. Jestem z niego dumny, bo to kompletnie coś nowego. Chce zobaczyć jego rozwój i wspieram go w 110 procentach - mówi Johnson.

Z kolei Wembanyama dodaje: - Ma sporo obowiązków po obu stronach boiska i robi wszystko, co w jego mocy, by respektować plan trenerów. Mamy długoterminowe plany i nie jesteśmy jeszcze blisko. Któregoś dnia się to opłaci.

Jeremy Sochan i jego San Antonio Spurs na razie zajmują ostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej NBA z bilansem trzech wygranych i 11 porażek. Kolejny mecz zagrają w nocy ze środy na czwartek 23 listopada o 2:00 czasu polskiego. Ich rywalami będzie gwiazdorski skład Los Angeles Clippers z Paulem Georgem, Kawhim Leonardem i Jamesem Hardenem na czele.