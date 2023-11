Król. Kosmita. Maszyna. Niewiarygodne, czego właśnie dokonał LeBron James!

Los Angeles Lakers dość przeciętnie rozpoczęli obecny sezon NBA. Nie dość, że przegrali inauguracyjne starcie z Denver Nuggets (107:119), to później tylko przeplatali porażki ze zwycięstwami. Po trzech przegranych z rzędu na początku listopada 17-krotni mistrzowie NBA wreszcie zaczęli grać na miarę oczekiwań. Najpierw pokonali kolejno Phoenix Suns, Portland Trail Blazers oraz Memphis Grizzlies, a następnie po przegranej z Sacramento Kings (110:125) ponownie wygrali z Portland Trail Blazers oraz Houston Rockets.

LeBron James przeszedł do historii. Nikt wcześniej tego nie dokonał

W nocy z wtorku na środę Los Angeles Lakers pokonali Utah Jazz 131:99 i tym samym przedłużyli serię wygranych z rzędu do trzech. Najlepszym punktującym w zespole był Anthony Davis, który zdobył 26 punktów. Najwięcej mówiło się jednak o LeBronie Jamesie, który zdobył 17 punktów, ponieważ ustanowił kolejny rekord. Mianowicie, został pierwszym zawodnikiem w historii NBA, który zdobył łącznie 39 tysięcy punktów.

- Zarówno moi koledzy, jak i trenerzy z drużyny pogratulowali mi tego osiągnięcia, ale tak naprawdę nie miałem okazji, aby uświadomić sobie, co to oznacza. Myślę, że zawsze jest fajnie móc osiągnąć coś, co jest tak głośno omawiane na świecie. To na pewno dla mnie szalony moment - powiedział 38-latek, cytowany Associated Press (AP).

Ostatnie miesiące są niezwykle udane dla Jamesa, który wcześniej pobił kilka innych rekordów. Na początku roku przebił historyczny wynik Kareema Abdula-Jabbara i stał się najlepiej punktującym zawodnikiem w historii NBA. Ponadto nie tak dawno został pierwszym zawodnikiem w historii, który zanotował występ z co najmniej 35 punktami w swoim 21. sezonie gry w lidze.

Po 15 rozegranych meczach Konferencji Zachodniej Los Angeles Lakers zajmują szóste miejsce w tabeli z bilansem 9-6. Liderem jest Minnesota Timberwolves (10-3). Kolejny mecz Lakers odbędzie się już w nocy ze środy na czwartek, kiedy na własnym parkiecie zagrają z Dallas Mavericks.