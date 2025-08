Tak wygląda dzisiaj Lance Armstrong. Lepiej usiądźcie

Lance Armstrong przez wiele lat był uwielbiany przez kibiców kolarstwa. Amerykanin wygrał Tour de France siedem razy z rzędu w latach 1999-2005, ale później przyznał się do stosowania dopingu i został pozbawiony tych tytułów. Amerykańska agencja antydopingowa nałożyła na niego dożywotni zakaz uprawiania kolarstwa. Armstrong stracił wszystkie nagrody, jakie wywalczył od sierpnia 1998 roku. W 2013 roku Amerykanin w rozmowie z dziennikarką Oprah Winfrey przyznał, że przyjmował erytropoetynę (EPO) przez każdym wyścigiem Tour de France, w którym wygrywał.

Tak wygląda dziś Lance Armstrong

Lance Armstrong ma dziś 53 lata. Cały czas jest szefem liczącej ponad 20 milionów członków fundacji Lance Armstrong Foundation, powołanej w celu wspierania ludzi walczących z rakiem. Teraz Armstrong wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie, jak ciężko trenuje: ćwiczy na siłowni, w domu, w terenie. Oprócz zajęć siłowych, były kolarz też biega. Na migawkach w mediach społecznościowych widać, że Amerykanin wciąż ma dobrą, wyrzeźbioną sylwetkę.

Okazuje się, że Armstrong trenuje w ramach "Hyrox". Są to globalne zawody fitness, które łączą bieganie z różnymi ćwiczeniami funkcjonalnymi. Składają się z 8 kilometrów biegu, podzielonych na jednokilometrowe odcinki z ośmioma stacjami, w których wykonuje się różne ćwiczenia.

"Wiem, że mówiłem, że do niczego nie trenuję, ale... Ostatnio wszyscy mówią o czymś, co nazywa się „HYROX". Musiałem więc się za to zabrać" - napisał Armstrong na Instagramie.

Armstrong dużą część swojego majątku stracił po wielu procesach sądowych i utracie kontraktów sponsorskich. Niczego jednak w swoim życiu nie żałuje.

- Nie zmieniłbym niczego i swojego postępowania. Przede wszystkim nie zmieniłbym lekcji, jakie z tego wyniosłem. Nie nauczyłbym się niczego, gdybym się zachowywał inaczej. Nikt by nie przeprowadził śledztwa w mojej sprawie, nie otrzymałbym sankcji, gdybym nie zachował się tak, jak się zachowałem. Gdybym się koksował i nie powiedział słowa, to nic by się nie wydarzyło. Prosiłem się o to, prosiłem ich o to, żeby mnie złapali. To był łatwy cel - mówił kilka lat temu Armstrong.