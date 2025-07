Co za początek Niewiadomej w Tour de France! Polka broni tytułu

Katarzyna Niewiadoma w sierpniu zeszłego roku sprawiła wspaniałą niespodziankę. Po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w klasyfikacji generalnej prestiżowego Tour de France. Na ostatnim etapie w dramatycznych okolicznościach wybroniła wypracowaną wcześniej przewagę, a o jej triumfie przesądziły zaledwie... 4 sekundy. Teraz startująca w ekipie Canyon-SRAM zondacrypto Polka przystępuje do wyścigu jako obrończyni tytułu.

Ostatnie metry przesądziły. Niewiadoma liczyła się do samego końca. Niestety

W sobotę podczas pierwszego etapu z Vannes do Plumelec panie miały do pokonania prawie 79 kilometrów. O ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydował dopiero finisz z peletonu. Na około 700 m przed metą od reszty stawki oderwała się Francuzka Pauline Ferrand-Prevot i długo wydawało się, że jej samotny atak może się udać. Wkrótce jednak w pościg za nią ruszyły Marianne Vos, Kimberley Pienaar oraz Katarzyna Niewiadoma.

Goniąca trójka walczyła bardzo ambitnie i to się opłaciło. Dosłownie na ostatnich metrach finałowego podjazdu Ferrand-Prevot zabrakło sił i tuż przed metą wyprzedziły ją Vos i Pienaar. Niestety ta sztuka nie udała się jadącej za nimi Niewiadomej. Polka ostatecznie zajęła czwarte miejsce - tuż za Francuzką, ale i tak może mieć powody do zadowolenia. Ponieważ finiszowała w czołowej grupie, zaliczono jej taki sam czas jak zwyciężczyni. Kolejna na mecie Demi Vollering miała już trzy sekundy straty.

Katarzyna Niewiadoma tuż za podium. Tyle traci do liderki

Z niezłej strony na pierwszym etapie pokazała się także inna z Polek Dominika Włodarczyk z zespołu UAE Team ADQ. Przez cały etap jechała bardzo aktywnie i ostatecznie skończyła na 38. miejscu. Dalsze pozycje zajęły kolejne nasze kolarki. 92. była Karolina Perekitko, 98. Kaja Rysz, a 106. Agnieszka Skalniak-Sójka.

Pierwszą liderką tegorocznej edycji Tour de France Femmes została Marianne Vos z Team Visma-Lease a Bike. Uwzględniając bonifikaty za zajęte miejsca, czwarta w klasyfikacji generalnej Niewiadoma traci do niej 10 sekund. Ściganie potrwa do 3 sierpnia. W najbliższą niedzielę kolarki przystąpią do drugiego etapu z Brestu do Quimper, liczącego nieco ponad 110 km.

Wyniki 1. etapu, Vannes – Plumelec (78,8 km):