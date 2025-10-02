Nie żyje polski olimpijczyk i zwycięzca Tour de Pologne

Zwycięstwo Bogusława Fornalczyka w Tour de Pologne z 1958 roku przyszło niespodziewanie. "Nikomu nieznany kolarz z Jaworznika stał się pierwszym kolarskim idolem wiejskiej młodzieży" - wspomina portal olimpijski.pl. Fornalczyk swoim sukcesem przyczynił się do rozwoju polskiego kolarstwa.

Zmarł Bogusław Fornalczyk. To legenda polskiego kolarstwa

Fornalczyk przez dwa lata był najlepszym polskim kolarzem. W 1960 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Rzymie, gdzie w wyścigu indywidualnym zajął 11. miejsce - z Polaków lepszy był tylko Stanisław Gazda (6. miejsce). Po zakończeniu kariery sportowej był górnikiem. Niemal całe życie związany był z Będzinem - o jego śmierci poinformowało Towarzystwo Przyjaciół Będzina.

"Wczoraj w nocy odszedł od nas Bogusław Fornalczyk, wybitny kolarz i wyjątkowy człowiek, który zapisał piękną kartę w historii Będzina i polskiego sportu. Miał 88 lat" - czytamy na stronie towarzystwo.bedzin.pl.

- Bogusław Fornalczyk pozostanie w pamięci jako człowiek pełen pasji, skromny i serdeczny, a jego osiągnięcia i duch sportowej rywalizacji będą trwałą inspiracją dla kolejnych pokoleń - powiedział Piotr Podsiadło, prezes Towarzystwa Przyjaciół Będzina, cytowany przez "Dziennik Zachodni".

Sukcesy i wyróżnienia Bogusława Fornalczyka: