Czwartoligowiec zagra z mistrzem Polski. Ich reakcja stała się hitem

Lech Poznań ma za sobą dość przeciętny okres. Choć nie przegrała od trzech spotkań, to w ostatnich dwóch zdobyła zaledwie dwa punkty. Fani mogą żałować zwłaszcza meczu z Rakowem, gdyż ich zespół prowadził do przerwy 2:0. Mało tego, sędziowie nie uznali kolejnych dwóch trafień. Na początku drugiej odsłony Luis Palma brutalnie sfaulował Zorana Arsenicia i został wyrzucony z boiska. Od tamtej pory Lech popełniał coraz więcej błędów i finalnie mecz zakończył się wynikiem 2:2.

Trafili w Pucharze Polski na Lecha Poznań. Oto jak zareagowali

Lech Poznań rozpocznie zmagania w Pucharze Polski od trzeciej rundy. Wiemy już, że zmierzy się z Gryfem Słupsk, czyli spadkowiczem z III ligi, który obecnie zajmuje dopiero szóstą lokatę w tabeli IV ligi pomorskiej. Mimo to zespołowi udało się sensacyjnie wyeliminować w poprzednim etapie Polonię Warszawa.

Do sieci wypłynęło wideo, podczas którego możemy zobaczyć, jak piłkarze Gryfu zareagowali, gdy tylko dowiedzieli się, że zmierzą się z aktualnym mistrzem Polski. Trzeba przyznać, że dosłownie oszaleli. Były krzyki, bicie braw, a kilku zawodników po prostu złapało się za głowę. "Kapitalna przygoda dla klubu i tych piłkarzy" - napisał jeden z użytkowników na portalu X. Momentalnie klub zamieścił ofertę dla potencjalnych sponsorów, którzy chcieliby się pokazać na antenie TVP Sport.

Trener Krzysztof Muller nie ukrywa zadowolenia. "Lech Poznań - Idealnie, ekstraklasa, aktualny Mistrz Polski, drużyna z europejskich pucharów, czego chcieć więcej... To będzie piękny wieczór w Słupsku" - oznajmił, cytowany przez klubową stronę internetową. Podobne zdanie mają również zawodnicy.

"Dla nas, chłopaków z IV ligi, spotkanie z aktualnym mistrzem Polski to ogromna przygoda i coś, co na pewno będziemy wspominać przez całe życie. Cieszymy się z tej szansy, jesteśmy podekscytowani i zrobimy wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony" - przekazał Wiktor Ciechański. "Jestem bardzo podekscytowany, zagrać przeciwko takiemu zespołowi to spełnienie marzeń, ja i cała drużyna damy z siebie wszystko, co najlepsze" - wyznał Gabriel Szygenda.

Mecz Gryf - Lech odbędzie się w środę 29 października w Słupsku. Początek o godz. 18.