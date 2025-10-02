W poprzednim sezonie Afimico Pululu strzelił aż osiem bramek w Lidze Konferencji - niektóre z nich były wyjątkowej urody. Do tego napastnik dołożył 10 trafień w Ekstraklasie. Wygląda jednak na to, że Jagiellonia przegapiła najlepszy moment na to, żeby sprzedać napastnika - poprzednią zimę. Teraz zbliża się do końca kontraktu i już niedługo będzie mógł podpisać umowę z nowym klubem.

Co dalej z Pululu? Dyrektor sportowy Jagiellonii zabrał głos

Kwoty, które jeszcze kilka miesięcy temu działały na wyobraźnię, dzisiaj są już nierealne. Kontrakt Pululu z Jagiellonią wygasa w czerwcu 2026 roku, co oznacza, że już za kilka miesięcy będzie miał mógł szukać nowego pracodawcy. W takim wypadku Jagiellonia nie zarobiłaby nawet złotówki. Dyrektor sportowy białostockiej drużyny przyznaje, że klub chce uniknąć takiej sytuacji.

- Ten temat będzie wracał, dopóki Afi jest z nami i dopóki nie podpisze nowej umowy z nami, bądź z innym klubem. Umówiłem się z Afimico, że wkrótce usiądziemy ponownie do negocjacji. Oczywiście mam poczucie tego, że on dochodzi do momentu, w którym chciałby spróbować czegoś nowego i to jest dla mnie też zrozumiałe. No ale chciałbym znaleźć takie rozwiązanie, żeby wszystkie strony były zadowolone - powiedział Łukasz Masłowski w rozmowie z TVP Sport.

- Ma prawo odejść za darmo po zakończeniu kontraktu, ale na pewno można znaleźć takie rozwiązanie, które jednak będzie bardziej satysfakcjonowało klub, a nieblokujące jego kolejnego kroku w karierze. Też uważam, że dzisiaj warto pytać się o to samego Afiego, bo to musi być dzisiaj wola dwóch stron. A to, że wola z naszej strony jest na to, żeby ten kontrakt przedłużyć, to jest to jasne - dodał.

Pululu w tym sezonie rozegrał już 14 meczów, w których zdobył siedem goli - cztery z nich w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok już dzisiaj rozpoczyna zmagania w fazie ligowej tych rozgrywek. Białostoczanie w pierwszym meczu zagrają z maltańskim Hamrun Spartans i będą faworytami. Początek tego spotkania o godzinie 18:45. Zachęcamy do śledzenia meczów Ligi Konferencji w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.