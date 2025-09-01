To już oficjalne. Polska przejmuje mistrzostwa Europy od Izraela!

Polska była już wcześniej gospodarzem szachowych imprez międzynarodowych. W 2021 r. gościła mistrzostwa Europy w Katowicach oraz mistrzostwa świata w Warszawie. Drugi z tych turniejów przejęła niemalże w ostatniej chwili od Kazachstanu, który zrezygnował ze względu na wprowadzone w kraju restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Wówczas MŚ odbyły się w Warszawie.

Polska gospodarzem mistrzostw Europy kosztem Izraela

W 2026 r. Polska ponownie będzie gospodarzem szachowego Euro. Impreza odbędzie się w dniach 7-19 kwietnia w hali Arena Katowice przy Stadionie Miejskim, na którym gra miejscowy GKS. Europejska Unia Szachowa zdecydowała o przyznaniu nam praw do organizacji turnieju, odbierając je jednocześnie Izraelowi. Powodem zbrodnie wojenne popełniane w Strefie Gazy.

Jak podaje "Przegląd Sportowy Onet", już w tym roku Izrael miał gościć mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, ale straciła prawa z tego samego powodu. Tegoroczny turniej przejęła Rumunia.

Zadowolenia z faktu przejęcia imprezy w 2026 r. nie ukrywają władze Katowic. - W kwietniu przyszłego roku nasze miasto ponownie zapisze ważny rozdział w historii królewskiej gry i stanie się prawdziwą szachową stolicą Europy. To ogromny powód do dumy. Szachy nie tylko znakomicie rozwijają umiejętność logicznego myślenia oraz przewidywania, ale też uczą szacunku do rywala - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa.

Dla Polskiego Związku Szachowego to będą wyjątkowe mistrzostwa Europy. W przyszłym roku związek będzie obchodzić 100. rocznicę założenia.

Do tego szykuje się prawdopodobnie najmocniejsza stawka w historii turniejów rozgrywanych w Polsce. Do Katowic ma przyjechać ponad 500 szachistów z ponad 40 państw. Wśród nich ma się znaleźć ok. 130 graczy mających tytuł arcymistrza szachowego.

Pula nagród szachowych ME ma wynosić 100 tysięcy euro. Dodatkowo przewidziano dla 23 najlepszych graczy miejsca w Pucharze Świata FIDE.

- Katowice stały się zaufanym i cenionym partnerem Europejskiej Unii Szachowej. Zaangażowanie miasta w dążenie do doskonałości oraz jego pasja w promowaniu szachów dają nam pełne przekonanie, że Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach 2026 będą historycznym sukcesem. Cieszymy się, że możemy zorganizować te mistrzostwa w Katowicach i w Polsce, podczas gdy Polski Związek Szachowy świętuje swoje 100-lecie – powiedział Zurab Azmaiparaszwili, prezydent Europejskiej Unii Szachowej.

