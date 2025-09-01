Dwa mecze i koniec! Ten Hag błyskawicznie wyrzucony z nowego klubu

Bayer Leverkusen sporo zarobił na transferach w letnim okienku transferowym, bo prawie 230 mln euro. Sprzedał trzon zespołu, czyli Floriana Wirtza, Granita Xhakę, Lukasa Hradecky'ego, Piero Hincapiego, Jonathana Taha i Jeremiego Frimponga. Mógł też wypożyczyć Victora Boniface'a do AC Milanu, ale Włosi zrezygnowali po testach medycznych. Erik ten Hag dostał mocno przebudowany zespół, ale od początku jego plan na drużynę po prostu nie działa. W każdym rozegranym meczu Bayer miał zupełnie inne ustawienie, zawodnicy gubili się na boisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Dwie wpadki wystarczyły. Bayer zwalnia trenera

Bayer zaczął sezon od pokonania 4:0 czwartoligowego SG Sonnenhof Grossaspach w Pucharze Niemiec. Ale Bundesliga zaczęła się dla Leverkusen najgorzej, jak tylko mogła. Najpierw były mistrz kraju przegrał z Hoffenheim u siebie 1:2. Gospodarze grali słabo, chaotycznie, nie przekonywali. W ten weekend Bayer zremisował z Werderem Brema 3:3, a ten wynik uznano za kompromitację. Bayer prowadził 3:1, grał w przewadze liczebnej, a w ostatnim kwadransie stracił dwa gole. Wiele do życzenia zostawiała gra w obronie.

Wpadki na starcie sezonu Bundesligi wystarczyły, by posada Erika ten Haga była zagrożona. Nikt nie spodziewał się tak słabego początku. W Leverkusen nie chcieli czekać na poprawę sytuacji, władze klubu zareagowały niemalże natychmiast.

W poniedziałek przed południem Fabrizio Romano przekazał, że Bayer postanowił rano zwolnić ten Haga z funkcji trenera ze skutkiem natychmiastowym. Holender został poinformowany o decyzji od razu. Klub wydał oficjalny komunikat w samo południe. Do czasu znalezienia nowego trenera obowiązki ten Haga będą pełnić jego asystenci.

- Ta decyzja nie była dla nas łatwa. Nikt nie chciał się na to zdecydować. Jednak ostatnie tygodnie pokazały, że zbudowanie nowego, skutecznego zespołu w takiej konfiguracji personalnej jest niemożliwe - powiedział dyrektor sportowy Bayeru Simon Rolfes.

- Rozstanie na tak wczesnym etapie sezonu jest bolesne, ale uznaliśmy je za konieczne. Nadal dążymy do osiągnięcia naszych celów na ten sezon – aby to zrobić, potrzebujemy najlepszych możliwych warunków na wszystkich poziomach i w całym pierwszym zespole - mówił prezes Bayeru, Fernando Carro.

Zobacz też: Wstyd to mało. Oto co zrobiła Legia w Krakowie. "Klasy nie kupisz"

Erik ten Hag miał podpisany kontrakt z Bayerem na dwa lata. W tabeli Bundesligi zespół z Leverkusen jest na 12. miejscu.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU