Transferowa bomba w Ekstraklasie! Tyle Urbański zarobi w Legii

Już w ubiegłym tygodniu w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, że Legia Warszawa jest zainteresowana ściągnięciem Kacpra Urbańskiego, a sam piłkarz jest chętny, by dołączyć do stołecznego zespołu. W grze o młodego zawodnika były jednak jeszcze FC Kopenhaga oraz Mallorca. Teraz - według informacji portalu Meczyki.pl - te opcje upadły, a dla piłkarza wyborem numer jeden jest Legia. Pozostaje jednak pytanie, czy klub zdąży przeprowadzić transfer.

Walka z czasem. Chodzi o Ligę Konferencji

Wojskowi po ściągnięciu Kamila Piątkowskiego do defensywy marzą teraz wzmocnieniu środka pola. Zostało jednak mało czasu. Do 2 września wszystkie kluby muszą zgłosić piłkarzy do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Negocjacje pomiędzy Legią, Bologną i Urbańskim są zaawansowane, ale reprezentant Polski musi jeszcze przejść testy medyczne. Pewne jest, że jeśli Legii nie uda się potwierdzić transferu Urbańskiego przed zgłoszeniem zawodników do europejskich pucharów, to do transakcji nie dojdzie.

Oto kwota, jaką ma zarabiać Urbański

Jak informuje portal Meczyki.pl, Urbański w Legii może liczyć na bardzo dobre zarobki. Mowa o kwocie 600 tysięcy euro netto rocznie.

Sam zawodnik jest entuzjastycznie nastawiony do gry w Polsce, ponieważ liczy, że odbuduje swoją formę, wróci do regularnej gry i zarazem otrzyma powołanie do kadry.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, to będziemy mieli do czynienia z prawdziwym hitem transferowym - być może największym tego lata w polskiej piłce. Gdyby temat przejścia 20-latka do Legii upadł, to jest jeszcze dla niego szansa na angaż w którymś z belgijskich zespołów, gdzie okno transferowe trwa do 8 września.

